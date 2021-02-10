10 Şubat 2021 TRT spor Yayın Akışı
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10 Şubat 2021 TRT spor Yayın Akışı

10.02.2021 06:42 | Son Güncelleme: 10.02.2021 06:46
10 Şubat 2021 TRT spor Yayın Akışı

10 Şubat 2021 Çarşamba günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

00:05 Taktik Analiz

00:45 Spor Artı

02:00 Juventus - Inter

02:00 Stadyum

03:45 Avrupa'dan Futbol

05:05 Taktik Analiz

05:25 Futbol Anadolu

06:55 Takvim Yaprakları

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İlk Baskı

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 Süper Lig Özetler

09:15 Süper Lig Goller

09:25 TFF 1. Lig Özetler

09:50 Hava Durumu

09:55 Takvim Yaprakları

10:00 Spor Bülteni

10:55 Efsanelerin İzinde

10:55 Spor Kitaplığı

11:00 Spor Manşet

12:30 Almanya Bundesliga Özetler

12:35 İtalya Kupası Magazin

12:50 TFF 1. Lig Goller

13:00 Spor Bülteni

13:45 TFF 1. Lig Özetler

13:45 İtalya Kupası Özetler

13:50 Takvim Yaprakları

13:55 Hava Durumu

14:00 TBMM-TV

14:00 Spor Stüdyosu

16:00 Gündem Futbol

16:00 Hedef Süper Lig

17:50 İngiltere Premier Lig Goller

18:00 Spor Merkezi

19:25 Hava Durumu

19:30 Aktüel Futbol

19:30 Futbol Anadolu

21:00 Avrupa'dan Futbol

21:00 Futbol Aklı

22:40 Atalanta - Napoli

22:40 Juventus - Inter

Kaynak: InterSinema.com

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