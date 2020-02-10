10 Şubat 2020 Trt1 Yayın Akışı

10.02.2020 06:45 | Son Güncelleme: 10.02.2020 06:45

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT1 YAYIN AKIŞI

00:15 Zaman Matinesi

00:15 Suda Balık

01:00 Vuslat

02:40 Diriliş Ertuğrul

04:05 Ömür Dediğin

04:35 Küçük Hanımefendi

05:20 İncir Ağacı

05:55 Beni Böyle Sev

06:20 Baba Can'dır

08:40 1'de Bugün

08:50 Diriliş Ertuğrul

09:30 İyi Fikir

11:30 1'de Bugün

11:40 Kralın Kızı

11:50 Enine Boyuna

13:00 Aileler Yarışıyor

13:15 Türkiye'yi Değiştiren Felaketler - Dumlupınar

14:15 1'de Bugün

14:25 Tutunamayanlar

15:15 İncir Ağacı

16:55 Tozkoparan

17:05 1'de Bugün

17:15 Seksenler

19:00 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Vuslat

20:00 Şampiyon

Kaynak: InterSinema.com