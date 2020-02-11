10 Şubat 2020 Haberleri
10 Şubat 2020 Manşet Haberleri.
11.02.2020 00:18 | Son Güncelleme: 11.02.2020 00:18
- Genç şarkıcı Serel Yeleli, klip çekimini koronavirüs salgını sebebiyle iptal etti
- Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında İdlib toplantısı yapıldı
- Gençlerbirliği'nden ırkçılık tepkisi! Savcıları göreve davet ettiler
- Merter'de İBB ile Güngören Belediyesi'ni karşı karşıya getiren büfe kaldırıldı
- Top toplayıcı çocuk, futbolcunun kramponunu tribüne atınca olanlar oldu
- Tamer Karadağlı ile yakalanan Iraz Yıldız, sosyal medyadaki fotoğraflarıyla dikkat çekiyor
- ABD'den şehit haberleri sonrası Türkiye'ye başsağlığı mesajı: Türkiye'nin yanındayız
- KKTC'nin yerli ve milli otomobili Günsel B9, 20 Şubat'ta tanıtılacak
- Rakibiyle çarpışan Coventry forması giyen Callum O'Hare, alnı yarıldığı halde oyundan çıkmadı
- Pentagon'un bütçe talebinde skandal detay! YPG/PKK için 200 milyon dolar fon talebinde bulundular
- Dünya koronavirüs için alarm verirken Çin'den iğrenç görüntüler! Mazgallardan atık yağ topluyorlar
- ABD'li güvenlik şirketinin konvoyuna bombalı saldırı iddiası
- Gökçen Paprika, cesur kıyafetiyle Merve Özbey'in düğününe damga vurdu
- Yoğun kar yağışı nedeniyle 14 ilde okullar tatil edildi
- IFAB, Göztepe-Beşiktaş maçında kural hatası yapıldığını TFF'ye iletti
- İdlib'deki gözlem noktalarına komando takviyesi yapıldı
- Engin Altan Düzyatan, farkındalık için çektiği belgeselde çöp topladı
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- Dilan Deniz Çiçek'ten çok konuşulan sosyal medya eleştrisi: Akıl sağlığına zarar verir
- Kar yağışı eğitimi olumsuz etkiledi! 6 ilde okullar tatil edildi
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- Türk ve Rus heyetleri İdlib'i görüştü! Rusya'ya 'Sorumluluğunu yerine getirmesi' mesajı verildi
- İBB Meclis'nde Göksel Gümüşdağ'ın yerine Zeynel Abidin Okul seçildi
- İdlib'deki hain saldırıda şehit olan askerlerimizin kimlikleri belli oldu
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