"10 Soruda Patronlar" bölümünde; istedik ki gayrimenkul sektöründe faaliyet gösteren patronları, birer iş adamı ya da iş kadını olarak değil de, bireysel yönleriyle ele alalım…Yani sektörde bilinmeyen yanlarını, onları daha yakından tanımamızı sağlayan sıcak bir röportaj gerçekleştirelim.



İşte 10 soruda Mod Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Yirik...



1. SİZE GÖRE HAYATTA BAŞARILI OLMANIN ŞARTI NEDİR?



Bana göre en önemlisi çok çalışmak. Hayatta çalışmadan hiçbir şey olacağına inanmıyorum.



2. HAYATINIZDA OLMAZSA OLMAZIM DEDİĞİNİZ ŞEYLER NELERDİR?



Hayatımda olmazsa olmaz dediğim şey ailem.. daha sonra işim.. işimi gerçekten severek yapıyorum.



3. EN SEVDİĞİNİZ RENK?



Siyah..



4. EN SEVDİĞİNİZ YEMEK?



Mangal yapmayı çok seviyorum. Çocukluktan beri o ortam bana çok keyif veriyor. Orada bir şeylerin pişmesi, salata yapılması biraz mezelerin olması keyif veriyor.



5. AİLENİZ HAKKINDA BİLGİ VERİR MİSİNİZ?



Evliyim. 1 tane oğlum var 10 yaşında..



6. HOBİLERİNİZ NELERDİR?



Ben sinemaya gitmeyi çok severim. Özellikle ailemle sinemaya gitmeyi çok seviyorum. Maça gitmeyi çok seviyorum. Oğlumla birlikte Beşiktaş'ın maçlarını kaçırmamaya çalışıyoruz. Onunla birlikte Beşiktaş'da bir köfte ekmek yediğimiz zaman, o kalabalığa girdiğimiz zaman mutlu oluyoruz. İnsan sosyal bir varlıktır.



7. EN SON HANGİ KİTAP OKUDUNUZ?



Vedat Türkali'nin 'Bir Gün Tek Başına' isimli kitabını okudum. Diğer kitaplarının hepsini okumuştum ama bu kitabı okuyamamıştım. O yüzden hep merak etmiştim. En son bu kitabı okudum.



8. EN SON HANGİ FİLMİ İZLEDİNİZ?



Çok film izliyorum. Ama en son ikinci dünya savaşını anlatan 'Dunkirk' isminde bir savaş filmini izledim. İkinci dünya savaşını anlatan tüm filmleri izlemişimdir.



9. HANGİ TAKIMI TUTUYORSUNUZ?



Beşiktaş... Küçükken abimler beni Beşiktaş maçına götürdü, o zamandan beri Beşiktaşlıyım..



10. EMEKLİ OLDUKTAN SONRA HAYALİNİZ NEDİR?



Vallahi hiçbir hayalim yok. Uzun soluklu planlar yapmıyorum. Çok meşhur bir söz vardır ya, "Siz hayat için plan yaparken, hayatın da sizin için bir planı vardır." O yüzden emeklilik planı yapmıyorum.