10 Soruda Aksun İnşaat Genel Müdürü Abbas Ayazoğlu

İşte Abbas Ayazoğlu'nun hiç bilinmeyen yönleri…



1. Hayatta size göre başarılı olmanın şartı nedir?



Disiplin, bilgi



2. Hayatınızda olmazsa olmazım dediğiniz şeyler nelerdir?



Aile



3. En sevdiğiniz renk?



Mavi



4. En sevdiğiniz yemek?



Balık



5. Aileniz hakkında bilgi verir misiniz? (Evli misiniz, çocuklarınız var mı?)



Evliyim iki çocuğum var, bir erkek bir kız



6. Hobileriniz nelerdir?



Futbol, sinema, gezi



7. En son hangi kitabı okudunuz?



Kayıp gül



8. En son hangi filmi izlediniz?



Dangal



9. Hangi takımı tutuyorsunuz?



Trabzonspor



10. Emekli olduktan sonraki hayaliniz nedir?



Dünyayı gezmek