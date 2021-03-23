10. sınıflar yüz yüze sınav ne zaman? Yüz yüze sınav tarihleri ne zaman?
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10. sınıflar yüz yüze sınav ne zaman? Yüz yüze sınav tarihleri ne zaman?

23.03.2021 21:33 | Son Güncelleme: 23.03.2021 21:48
10. sınıflar yüz yüze sınav ne zaman? Yüz yüze sınav tarihleri ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı; hazırlık, 9, 10, 11. sınıf öğrencilerinin 29 Mart'tan itibaren başlatılması planlanan sınavlar hakkında açıklama yaptı. Peki 10. sınıflar yüz yüze sınav ne zaman

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB), illere gönderilen yazıda, liselerdeki yüz yüze sınav uygulamalarına ilişkin açıklamalara yer verildi. 10. sınıflar yüz yüze sınav ne zaman?

YÜZ YÜZE SINAVLAR ERTELENDİ Mİ?

Liselerde hazırlık, 9, 10, 11. sınıf öğrencilerinin 29 Mart Pazartesi gününden itibaren başlatılması planlanan sınavları, en erken 3 Mayıs Pazartesi gününden itibaren yapılmaya başlanacak.

Lise son sınıfların sınavları devam edecek ve 16 Nisan Cuma gününe kadar tamamlanacak. Lise son sınıflarda öğrenim gören öğrencilerin 2020-2021 eğitim ve öğretim yılına ilişkin tüm iş ve işlemleri en geç 28 Mayıs'a kadar tamamlanacak.

Yurt dışında bulunan ve uygulanan sınavlara bulunduğu ülkede katılmak isteyen öğrenciler, gerekli başvuruları yaptıktan sonra sorular, yurt dışı temsilciliğince verilecek resmi e-posta adresi üzerinden elektronik ortamda gönderilecek ve yurt dışı temsilciliğince sınav uygulanacak.

BİRİNCİ DÖNEM SINAVLARINA GİREMEYENLER NE YAPACAK?

Salgın nedeniyle zorunlu karantina uygulamaları, izolasyon ya da başka bir nedenle liselerdeki birinci dönem sınavlarına 26 Mart'a kadar giremeyen öğrenciler, zümre öğretmeninin belirleyeceği tarihte sınavlara alınacak.

SEO Editörü - Osman DEMİR
Osman DEMİR
SEO Editörü
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