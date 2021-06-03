10 Ses, 5 Saz ile Akşam Sefası…
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10 Ses, 5 Saz ile Akşam Sefası…

10 Ses, 5 Saz ile Akşam Sefası…
Bültenler - Haberler | Güncel

Yaz sezonunda açık havada ücretsiz olarak verilecek olan konserlerde Karşıyaka Sanat Derneği Türk Sanat Müziği Korosu'ndan 10 amatör ses sanatçısı, 5 saz eşliğinde konser verecek.

Karşıyaka Sanat Derneği Müzik Koordinatörü ve Türk Sanat Müziği Korosunun şefi, kanun üstadı Erol Gönüldaş, uzun süre evlerde bunalan müzikseverlerle böyle bir projeyle buluşmaktan son derece mutlu olacaklarını ifade etti. Gönüldaş, "Derneğimizin başkanı Avni Erboy duayen bir gazeteci olmanın yanı sıra tecrübeli spor adamı ve proje yaratan bir isim. Müzikle hiç ilgisi olmadığı gibi görülse bile bize katkıları inanılmaz derecede büyük. Benim diyen müzik adamına taş çıkartacak şekilde bize fikirler veriyor ve bizleri teşvik ediyor. Bugün Karşıyaka Sanat Derneği Türk Sanat Müziği Korosu Karşıyaka'da çığır açıp çıtayı oldukça yükselttiyse bunda payı oldukça büyük.Yeni projemizde 5 saz sanatçısı arkadaşımızla birlikte çalarak, koromuzun amatör ancak profesyonellere taş çıkartacak kadar sesleri kaliteli olan 10 arkadaşımızla şarkı söyleyip, halkımızın geçmiş stresini bir nebze olsun azaltmak ve onları keyiflendirmek, neşelendirmek, içlerindeki karartıyı yok etmek istiyoruz" dedi.

Erol Gönüldaş, açık havada, parklarda, rekreasyon alanında, açık hava tiyatrosunda veya sokakta verilecek olan konserlerin sadece Karşıyaka ile sınırlı olmayacağını davet eden il ve ilçe belediyelere de konuk olabileceklerini ve ücretsiz konser vereceklerini sözlerine ekledi.

Gönüldaş, koroya katılmak isteyenlere de yerlerinin olduğunu ifade ederek, Karşıyakalı müzik severlere "buyurun koromuza gelin" çağrısını yaptı.

Kaynak: Bültenler

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