10 Saniyede Kanseri Tespit Edebilen Kalem!

Modern çağın hastalığı olarak nitelendirilen ve her geçen gün daha da artış gösteren kanserin erken teşhis edilmesi, tedavi sürecinin başarısını büyük oranda artırırken, vücudun hastalık ile savaşmasını oldukça kolaylaştırıyor.



Bilim insanları tarafından bu alanda yapılan çalışmalar ise her geçen gün kanser hastalarına ümit olmaya ve kanser tarihe mi karışacak? sorusunu akıllara getirmeye devam ediyor.



Austin Teksas Üniversitesi'nde görevli araştırmacılar geliştirdikleri kalem benzeri cihaz ile kanserli dokuyu 10 saniye gibi kısa bir sürede tespit ederek, hastalığın teşhisinde büyük bir devrim yapmayı hedefliyor.



Kanser teşhisi için kalemin doku ile teması yeterli!



MasSpec adı verilen kalemin kanser teşhisi yapabilmesi için hastaya değil, sadece dokuya ihtiyaç duyuluyor. Cerrahın, dokunun gerçekten kanser olup olmadığını öğrenebilmesi için kalemin ucu ile dokuyu kısa bir süreliğine temas ettirmesi yeterli oluyor.



Dokunun moleküler analizini yapan ve durumunu kolayca analiz eden kalemin, ameliyatlar sırasında doktorun kanserli dokunun tamamını tespit edebilmesini ve temizlemesini sağlayacağı belirtiliyor.



Geliştirme ekibi içerisinde yer alan yardımcı kimya profesörü Livia Schiavinato Eberlin, normal şartlarda kanserli dokuyu tespit etmenin 30 dakika ve bazen daha fazla zaman alabildiğini, MasSpec'te ise bu sürenin 10 saniyeye kadar indiğini ifade ediyor.