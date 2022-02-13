10 saniyede 100 bin TL'lik telefon hırsızlığı kamerada - Haberler
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10 saniyede 100 bin TL'lik telefon hırsızlığı kamerada

Demirören Haber Ajansı, İsmail Hakkı Seymen - Güncel
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10 saniyede 100 bin TL'lik telefon hırsızlığı kamerada

BURSA'da bir iş yerinin camını kaldırım taşıyla kıran 2 kişi, 10 saniye içinde 100 bin TL değerinde 7 cep telefonunu çaldı.

BURSA'da bir iş yerinin camını kaldırım taşıyla kıran 2 kişi, 10 saniye içinde 100 bin TL değerinde 7 cep telefonunu çaldı. Hırsızlık anları, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 04.00 sıralarında Yıldırım ilçesi, Teyyareci Mehmet Ali Caddesi'ndeki bir cep telefonu mağazasında meydana geldi. Mağaza önünde bir süre bekleyen 2 şüpheli, kaldırım taşıyla iş yerinin camını kırdı. Biri dükkanın önünde beklerken, diğeri mağazaya girerek 100 bin TL değerinde 7 cep telefonu çaldı. 10 saniye içinde telefonları çalan şüpheliler kaçarken, alarm sesini duyan mahalleli durumu polise bildirdi. Polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlatırken, hırsızlık anları ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde 2 şüphelinin iş yerinin önünde beklemesi, birinin kaldırım taşıyla camı kırarak içeri girmesi ve 10 saniyede 100 bin TL değerinde 7 cep telefonunu alarak kaçması görülüyor. ?


10 saniyede 100 bin TL'lik telefon hırsızlığı kamerada

10 saniyede 100 bin TL'lik telefon hırsızlığı kamerada

10 saniyede 100 bin TL'lik telefon hırsızlığı kamerada

10 saniyede 100 bin TL'lik telefon hırsızlığı kamerada

10 saniyede 100 bin TL'lik telefon hırsızlığı kamerada

10 saniyede 100 bin TL'lik telefon hırsızlığı kamerada

10 saniyede 100 bin TL'lik telefon hırsızlığı kamerada

10 saniyede 100 bin TL'lik telefon hırsızlığı kamerada

10 saniyede 100 bin TL'lik telefon hırsızlığı kamerada

10 saniyede 100 bin TL'lik telefon hırsızlığı kamerada

10 saniyede 100 bin TL'lik telefon hırsızlığı kamerada

10 saniyede 100 bin TL'lik telefon hırsızlığı kamerada

Demirören Haber Ajansı / İsmail Hakkı Seymen - Güncel

Türk Lirası, Hırsızlık, Güncel, Haberler

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