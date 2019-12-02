"10 saniye" ile yıkılan hayallerinden vazgeçmedi

02.12.2019 12:00 | Son Güncelleme: 02.12.2019 12:34

Yozgat'ta doğuştan elleri ve bir bacağı olmayan yüzücü 11 yaşındaki Muhammed Enes Sarı, milli sporcu olarak yurt dışında Türkiye'yi temsil etmenin hayalini kuruyor.

Bir spor aktivitesinde yer alması amacıyla 3 yıl önce doktor tavsiyesiyle yüzme kursuna giden Muhammed Enes, katıldığı yarışmalarda 4 birincilik, 2 üçüncülük madalyası kazandı.

Isparta'da katıldığı Bedensel Engelliler Türkiye Yüzme Şampiyonası ve milli takım seçmelerinde 3'üncülük elde eden ve milli takıma seçilmeyi 10 saniye ile kaybeden Sarı, ocak ayında düzenlenecek yarışmada milli takıma seçilmek için var gücüyle çalışıyor.

AA muhabirine açıklama yapan Muhammed Enes Sarı, 6'ncı sınıfa gittiğini ve yüzmeyi çok sevdiğini söyledi.

Şimdiye kadar bir çok müsabakaya katıldığını ve milli takıma girmek için çabaladığını vurgulayan Sarı, "Ocak ayında yarışma olacak, orada dereceye girip milli sporcu olmak istiyorum. Küçüklüğümden beri istediğim, Yozgat ve Türkiye'yi gururlandırmak. Hedefim başka ülkelerde şanlı İstiklal Marşı'mızı okutmak ve şanlı bayrağımızı sırtıma alıp herkesin önünde koşmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Engelin dezavantaj olmadığını anlatan Sarı, Yozgat'taki tüm engelli bireylerin evde içine kapanmadan sosyalleşmeleri gerektiğini dile getirdi.

"Azmi ile engellilere örnek oluyor"

Yüzme Antrenörü Fatih Özdemir ise Muhammed Enes Sarı ile beraber iki yıl boyunca çalıştıklarını ve başarılı bir sporcu olduğunu ifade etti.

Muhammed Enes Sarı'nın yüzme konusunda çok istek ve azimli olduğunu aktaran Özdemir, şunları kaydetti:

"Muhammed Enes, yarışmalara hazırladığımız süre içerisinde çeşitli müsabakalarda 4 birincilik, 2 üçüncülük olmak üzere 6 madalya kazandı. Azmi ile engellilere örnek oluyor. Hedefimiz, önümüzdeki Türkiye şampiyonasında milli takıma seçilme barajını geçerek Enes'e onurlu milli sporcu kimliğini kazandırmaktır. Enes'in, azmi, başarısı ve isteği ile bu barajı geçeceğiz."

Kaynak: AA