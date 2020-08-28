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10. Red Bull X-Alps kayıtları tamamlanıyor

Red Bull X-Alps'in, 20 Haziran 2021'de düzenlenecek 10. yılı için başvuru sürecinde sona gelindi.

10. Red Bull X-Alps kayıtları tamamlanıyor
28.08.2020 12:33 | Son Güncelleme: 28.08.2020 12:33

Red Bull X-Alps'in, 20 Haziran 2021'de düzenlenecek 10. yılı için başvuru sürecinde sona gelindi.

Red Bull açıklamasına göre, sporcuların hem fiziksel hem de zihinsel olarak kendilerini zorladıkları, dünyanın en zorlu macera yarışına katılmak isteyenler 31 Ağustos tarihine kadar başvurularını yaparak Alp Dağları'nda yaklaşık 1.000 kilometreyi kat etmeye çalışacak sporcuların arasına girmeye çalışacak.

20 Haziran 2021'de başlayacak ve Salzburg'dan Monaco'ya kadar uzanacak mücadelede sporcular zaman zaman paraşütle uçarak zaman zaman da yürüyerek Alp Dağları'na meydan okuyacaklar.

Günde en az 100 kilometrelik mesafeyi zorlu doğa şartları, yorgunluk ve sakatlıklara karşın geride bırakmaya çalışacak sporcular, 3 haftalık bir yolculuk sonunda bitiş çizgisine ulaşmak için mücadele edecek.

En fazla 32 kişinin katılabileceği ve her iki günde bir en geride kalanın elendiği Red Bull X-Alps 2021'e katılacak sporcular 14 Ekim tarihinde açıklanacak. Dünyanın en zorlu macera yarışının parkuru ise 16 Mart 2021 tarihinde duyurulacak.

Geride kalan 9 yılda 6'sı kadın olmak üzere 40 ülkeden 233 sporcunun mücadele ettiği Red Bull X-Alps'te sadece 36 katılımcı bitiş çizgisine gelmeyi başarabildi. İçerisinde 5 spor disiplininin kullanıldığı yarışa başvurular www.redbullxalps.com adresinden yapılıyor.

Kaynak: AA

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