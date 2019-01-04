10 poşet getirene 1 kilogram portakal bedava

Pazarcı esnafından poşet kampanyası

MALATYA - 1 Ocak itibariyle yürürlüğe giren paralı poşet uygulaması bazı vatandaşların tepkisi görürken, bazılar da uygulamaya destek veriyor. Malatya'da bir pazarcı esnafı başlattığı kampanya ile 10 adet poşet getirene 1 kilogram portakal veriyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan düzenleme ile plastik alışveriş poşetleri yeni yıl ile birlikte tüketicilere en az 25 kuruş karşılığında satılmaya başlanmasının ardından ülke genelinde uygulamaya olumlu yada olumsuz tepkiler geldi. Özellikle sosyal medyada gündem olan uygulamaya Malatya'da bir esnaf ilginç bir kampanya ile destek verdi. Malatya sebze-meyve halinde esnaflık yapan İrfan Yılmaz, '10 poşete, 1kg portakal' kampanyası başlatarak çevre dostu öyle olunmaz böyle olunur dedi. 15 yıldır pazarcılık mesleği ile uğraşan Yılmaz, vatandaşın aslında böyle kampanyalara ihtiyaç duyduğunu belirterek, özellikle marketlerde de böyle uygulamalar yapılmasını istedi.

10 poşet getiren her vatandaşa 1 kilogram portakal verdiklerini belirten Yılmaz, "Marketler bunu ranta dönüştürmüşler, böyle olmaz. Eğer doğa ve çevre düşünülüyor ise 10 tane poşet getirene 1 tane ekmek bedava versinler ya da 10 tane atık pil getirene 4 tane sağlam pil versinler. Milleti mağdur etmesinler. Kadın elinde pirinçle gidiyor, çocuk elinde çay ile gidiyor böyle olmaz, kendi müşterisini küçük düşürmesinler. 30 liralık alışveriş yapana 1 tane file hediye etsinler. Bizde çevreyi korumak istiyoruz ama plastik poşet olmasın, kağıt poşet yapsınlar, 25 kuruş verdin mi poşet doğada kaybolmaz yine aynı durum meydana gelir" şeklinde konuştu.

Uygulamanın yeniden gözden geçirilmesini talep eden esnaf Yılmaz, "Satılan poşetlere Çevre ve Şehircilik Baanlığı yazılabilir, hem parasını alıp hem de kendi reklamlarını yaptırmasınlar" ifadelerinde bulundu.

Kaynak: İHA