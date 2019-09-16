10. Phaselis Festivali, Emir Ersoy'un konseri ile kapanış yaptı

16.09.2019 18:14

Antalya'nın Kemer ilçesinde bu yıl 10'uncusu düzenlenen Phaselis Festivali, piyanist Emir Ersoy'un "RocKuba" adını verdiği konserle sona erdi.

Kemer Belediyesi ve Kemer Yöresi Tanıtım Vakfı (KETAV) tarafından Phaselis Antik Kenti'nde düzenlenen festivali çok sayıda yerli ve yabancı sanatsever izledi.

Antik Çağ'ın ünlü liman kenti Phaselis'te 9 Eylül'de başlayan festival, 10'uncu



yılında da birçok konsere ve sanatçıya ev sahipliği yaptı.

Festivalde bu yıl, Borusan Quartet ve Gökhan Aybulus, Gustavo Battistessa Orquesta La Loca Turka, Akra Jazz Band, Cansu Nihal Akarsu, Cihat Aşkın ve Türk Valsleri ile Emir Ersoy sahne aldı.

Kaynak: AA