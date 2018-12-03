10 Okulda Satranç Sınıfı Açıldı

Mardin'in Midyat ilçesinde 10 okulda, satranç sınıfı oluşturuldu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Altay, Yayvantepe İlk ve Ortaokulu'na satranç takımı hediye edilmesi dolayısıyla düzenlenen törende, İş Bankası Midyat Şubesi'nin desteğiyle 10 okulda satranç sınıfı oluşturulduğunu söyledi.

Satrancın zeka geliştirici oyunlardan olduğunu belirten Altay, şöyle konuştu:

"Çocuklarımızın zihin gelişimi için çok faydalı. İş Bankası tarafından 10 okulumuza satranç takımı hediye etti. Gelen talepler doğrultusunda diğer okullarımıza da satranç takımları hediye edilecek. Çocukların bilgisayar oyunları yerine bu tür oyunlarla kendilerini geliştirmelerini tavsiye ediyoruz."

İş Bankası Midyat Şubesi Müdürü Ali Sezer ise Türkiye İş Bankası Genel Müdürlüğünün Türkiye Satranç Federasyonu ile ortaklaşa yürüttüğü sosyal proje kapsamında okullara satranç takımı hediye ettiklerini söyledi.