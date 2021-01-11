11 Ocak Pazartesi hava durumu! İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu! Bugün kar yağacak mı? Hava yağmurlu mu, karlı mı, güneşli mi?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı tahmini verilere göre bugün hava durumu nasıl olacak? Tahmini hava durumu bilgilerini öğrenmek için yazımızı okuyabilirsiniz. Peki hava karlı mı olacak? Yağmur mu yağacak? Hava bulutlu, güneşli mi olacak? İşte 11 Ocak 2021 günlük hava durumu tahminleri!

Vatandaşlar hava durumuna göre günlük işlerini düzenlemek istiyorlar. Bu bakımdan hava durumu tahminlerini araştırıp en doğru hava durumu verilerini öğrenmek istiyorlar. Sizlere Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi günlük hava durumu tahmini verilerini paylaşacağız.

11 OCAK PAZARTESİ 2021 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ/ NE ZAMAN YAĞMUR YAĞACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve batısı, Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Samsun ve Çankırı çevreleri, Ankara'nın kuzey kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak, Kars ve Ardahan çevrelerinin hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte, iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 4 ila 10 derece üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneyi, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

BAZI BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU VE SICAKLIK DERECELERİ

MARMARA BÖLGESİ

EDİRNE °C, 16°C: Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, gece saatlerinden sonra yağışlar kuvvetli

İSTANBUL °C, 18°C: Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 16°C: Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, gece saatlerinden sonra yağışlar kuvvetli

SAKARYA °C, 25°C: Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ilçeleri aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

EGE BÖLGESİ

A.KARAHİSAR °C, 18°C: Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ °C, 20°C: Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 22°C: Parçalı ve zamanla çok bulutlu

MANİSA °C, 22°C: Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ BÖLGESİ

ADANA °C, 21°C: Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 19°C: Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 18°C: Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 15°C: Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

ANKARA °C, 17°C: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kuzey kesimleri yağmur ve sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 16°C: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kuzey kesimleri yağmur ve sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 18°C: Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 18°C: Parçalı ve çok bulutlu

KARADENİZ BÖLGESİ

BOLU °C, 18°C:Çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 23°C: Çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 14°C: Çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı, il geneli akşam saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 18°C: Çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

AMASYA °C, 18°C: Parçalı ve çok bulutlu

RİZE °C, 14°C: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 18°C: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON °C, 15°C: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

ERZURUM °C, 4°C: Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, -1°C: Parçalı ve çok bulutlu, hafif kar yağışlı

MALATYA °C, 4°C: Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 7°C: Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

DİYARBAKIR °C, 15°C: Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 17°C: Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 13°C:Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 18°C: Az bulutlu ve açık

11 OCAK PAZARTESİ 2021 İSTANBUL GÜNLÜK HAVA DURUMU/ NE ZAMAN KAR YAĞACAK?

Çok bulutlu, bölgenin batısının öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerinden sonra Kırklareli ve Edirne çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Bugün ( Pazartesi) hissedilir derecede ( 6 ila 8 ) derece artacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Güneybatıdan orta kuvvette, batısında kuvvetli (30-50 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

11 OCAK PAZARTESİ 2021 ANKARA GÜNLÜK HAVA DURUMU/ NE ZAMAN KAR YAĞACAK?

Parçalı yer yer çok bulutlu, Bartın, Bolu, Düzce, Karabük ve Zonguldak çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle Güneyli yönlerden orta kuvvette, yağış alan yerlerde yer yer kuvvetli esmesi beklenmektedir.

11 OCAK PAZARTESİ 2021 İZMİR GÜNLÜK HAVA DURUMU/ NE ZAMAN KAR YAĞACAK?

Güney kesimleri parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar yerel kısa süreli hafif sağanak yağmurlu, kuzey kesimleri akşam saatlerinden sonra çok bulutlu ve Edremit Körfezi, Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in kuzey kesimleri aralıklı sağanak yağmurlu geçecek. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis beklenmektedir.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor, mevsim normallerinin 4 ila 10 derece üzerinde seyretmeye devam edecek.

RÜZGAR: Bölge genelinde güney yönlerden orta kuvvette, kıyı ve kuzey kesimlerde kuvvetli (30-50 km/sa) zaman zaman kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) hızında esecek.

GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ İÇİN TIKLAYINIZ...