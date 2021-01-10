10 Ocak Pazar İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?

10 Ocak Pazar günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 10 Ocak'ta İstanbul'un hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. İstanbul elektrik kesintisi kaç saat sürecek. İstanbul'a elektrik ne zaman gelecek. İstanbul elektrik kesintisi ve detayları…

Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 10 Ocak Pazar Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 10 Ocak Pazar günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik eksilecek, İstanbul'a elektrik en zaman gelecek?

İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER

ARNAVUTKÖY

NO: 2917402

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ÖMERLİ mah BURÇHAN sk bölgelerinde 10/01/2021 09:00:00 - 10/01/2021 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2917989

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ÖMERLİ mah UZUNÇAYIR sk bölgelerinde 10/01/2021 09:00:00 - 10/01/2021 11:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2916549

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -ÖMERLİ mah sk bölgelerinde 10/01/2021 10:00:00 - 10/01/2021 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2917998

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah 75. YIL, ACARÖZ, ZİYA MERİÇ sk bölgelerinde 10/01/2021 11:00:00 - 10/01/2021 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2918331

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -ÖMERLİ mah sk bölgelerinde 10/01/2021 14:00:00 - 10/01/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER İÇİN TIKLAYINIZ...