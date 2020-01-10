10 Ocak Mülki İdareciler Günü
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10 Ocak Mülki İdareciler Günü

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, Akşehir Kaymakamı Ahmet Sait Kurnaz'ı 10 Ocak Mülki İdareciler Günü münasebetiyle ziyaret etti.

10.01.2020 16:10 | Son Güncelleme: 10.01.2020 16:10
10 Ocak Mülki İdareciler Günü

Belediye Başkanı , Akşehir Kaymakamı 'ı 10 Ocak Mülki İdareciler Günü münasebetiyle ziyaret etti.

Başkan Akkaya, Kaymakam Kurnaz'ın Mülki İdareciler Günü'nü kutlayarak, çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Kaymakam Kurnaz da Başkan Akkaya'ya nazik ziyareti için teşekkür etti.


Başkan Akkaya'ya Akşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İbrahim Öncel eşlik etti

Kaynak: AA
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