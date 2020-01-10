10 Ocak Mülki İdareciler Günü
Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, Akşehir Kaymakamı Ahmet Sait Kurnaz'ı 10 Ocak Mülki İdareciler Günü münasebetiyle ziyaret etti.
Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, Akşehir Kaymakamı Ahmet Sait Kurnaz'ı 10 Ocak Mülki İdareciler Günü münasebetiyle ziyaret etti.
Başkan Akkaya, Kaymakam Kurnaz'ın Mülki İdareciler Günü'nü kutlayarak, çalışmalarında kolaylıklar diledi.
Kaymakam Kurnaz da Başkan Akkaya'ya nazik ziyareti için teşekkür etti.
Başkan Akkaya'ya Akşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İbrahim Öncel eşlik etti