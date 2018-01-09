Samsun Valisi Osman Kaymak, 10 Ocak İdareciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kaymak, mesajında, devleti temsil eden aynı zamanda vatandaşlarımızın memnuniyetini dikkate alarak kamu hizmetlerinin sunulmasında önemli görevler üstlenen idarecilerin devletle vatandaş arasındaki sevgi ve güven bağını güçlendirdiğini belirtti.

Halkın taleplerini ve ihtiyaçlarını devlet adına tespit edip onları gidermek, ekonomik, sosyal ve kültürel çalışmalar yapmanın mülki idare amirlerinin görev ve sorumlulukları arasında olduğunu belirten Kaymak, bu özellikleriyle mülki idare amirlerinin halkın güvenliği ile mutluluk ve huzuru için hizmet eden kilit bir görev üstlendiğini vurguladı.

Kaymak, mesajında şunları kaydetti:

"Mülki İdare amirlerimiz, devleti ve hükumeti temsil ederken sadece devletin varlığını, gücünü ve otoritesini değil, şefkatini de temsil etmekte, devletle vatandaşlarımız arasındaki sevgi ve güven bağlarını daha da güçlendirmektedir. İdareciler olarak vatandaşla devlet arasındaki kaynaşmayı daha güçlü hale getirmek için gayretli, fedakar ve üretken olmak büyük önem arz etmektedir.

Sorumluluk bilinci gelişmiş idarecilerimizin daha fazla çalışarak, Türkiye'nin aydınlık geleceğine ulaşmasında daha çok katkıda bulunacaklarına inancım tamdır. Bu duygu ve düşüncelerle; ebediyete intikal eden tüm idarecilerimizi rahmetle anar, başta çalışma arkadaşlarım Vali yardımcılarımız ve ilçelerimizde hizmet veren Kaymakamlarımız olmak üzere diğer tüm idarecilerimizin bu özel gününü kutlar, çalışmalarında başarılar dilerim."