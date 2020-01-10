10 Ocak Cuma İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
10 Ocak Cuma İstanbul günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 10 Ocak'ta İstanbul'un hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. İstanbul elektrik kesintisi kaç saat sürecek. İstanbul'a elektrik ne zaman gelecek. İstanbul elektrik kesintisi ve detayları…
10 OCAK'TA İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER
- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-TALATPAŞA mah 1022.,1030.,1031.,1032. sk 09:00-15:00 saatleri arasında BAKIM süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2257204)
- İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KARAAĞAÇ mah HADIMKÖY-İSTANBUL sk 18:00-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2262889)
- İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ALİBEY mah HALİM ULUŞAHİN,MÜMİN ARK,TURGUT BİNGÖL,ŞAHİN,GÜVERCİN,TURGUT BİNGÖL sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2268868)
- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-YAVUZ SELİM mah 1044.,1046.,1047.,1049.,1052. sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2268902)
- İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah 261. sk/ KARADENİZ mah 1204. sk/ MERKEZ mah KALENDER sk// SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CEBECİ mah 1. CEBECİ,2450.,2450/1.,2451.,2452.,2453.,2454.,2455.,2460.,2470.,2471.,2472.,2474.,2476.,2478.,2479.,2481.,2518.,ATATÜRK,ESKİ EDİRNE ASFALTI,P,T,U,ÇANAKKALE ŞEHİTLERİ sk/ ESENTEPE mah 2377.,2412.,2851.,2865.,2866. sk/ GAZİ mah 1414. sk/ SULTANÇİFTLİĞİ mah 157.,162.,166.,167.,168.,35.,36.,37.,38.,39.,41.,ESKİ EDİRNE ASFALTI,ORDU sk/ UĞUR MUMCU mah 2128.,2129.,2130.,2131.,2132.,2133.,2134.,2135.,2252.,2253.,2254.,2255.,2261.,2262.,2263.,2271.,2276.,2280.,2281.,2282.,2283.,2284.,2285.,2288.,2310.,2324.,2339.,2340.,2345.,2347.,2350.,2352.,2354.,ESKİ EDİRNE ASFALTI,H,HOCA AHMET YESEVİ,I,K,L,MUHSİN YAZICIOĞLU,N,ORHAN GAZİ sk/ YUNUS EMRE mah 1389/1. sk/ İSMETPAŞA mah 150.,151.,153.,45.,GAZİ MUSTAFA KEMAL,ORDU sk 09:00-14:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2269048)
- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-KARADOLAP mah ÇALI sk// SULTANGAZİ ilce MERKEZ-GAZİ mah 1374/1.,1375/3.,1376.,1377.,1426.,1426/1.,1450.,1451.,1452.,1453.,1454.,1455.,ŞEHİT NURETTİN ATEŞ sk/ ZÜBEYDE HANIM mah 1426.,1442/1.,1452.,1453.,1454.,1455.,1456.,1457.,1458.,1459.,1459/1.,1460.,1460/1.,1460/2.,1461.,1462.,1462/1.,1463.,1463/1.,1464.,1464/1.,1465.,1466.,1467.,1500.,1501.,1502.,1502/1.,1503.,1504.,1505.,1506.,1507.,1508.,1508/1.,1509.,GAZİ sk 13:00-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2269071)
- İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-ŞEMSİPAŞA mah 11. sk// SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CEBECİ mah 2. CEBECİ,2566.,2568.,2570.,2571.,2572.,2573.,2578.,2588.,2590.,2592. sk 11:00-15:30 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2269061)
- İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-MAHMUT ŞEVKET PAŞA mah MİTHAT PAŞA,SEYHAN,SEZER,ÖRNEK sk 10:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2268077)
- BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-BARIŞ mah ENVER ADAKAN,PEYAMİ SAFA sk/ BÜYÜKŞEHİR mah 19 MAYIS,BAŞAK,CUMHURİYET,DERYA,İSTİKLAL,ŞEHİT K. UĞUR GÜRSOY sk 17:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2271061)
- İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAHÇEŞEHİR 2. KISIM mah ŞEHİT ASTEĞMEN FURKAN IŞIK sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2271079)
- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ÇINAR mah 1396.,1397.,1398.,1399.,1400.,1401.,1402.,1407.,1408.,1409.,1410.,1411.,1413.,1416.,1436. sk 09:20-17:20 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2270024)
- İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah BEREKET,DEMOKRASİ,DUMLUPINAR,KILIÇARSLAN,MARMARA,MELİK,OVALI,ÇAVUŞOĞLU sk// SARIYER ilce MERKEZ-USKUMRUKÖY mah 3.,7.CD,BEYAZ LEYLAK,EKİNDENİZ,GÜLGONCA,HOROZ İBİĞİ,LALEZAR,MELİSA,SUDEM ÇIKMAZI,USKUMRUKÖY BİLİNMEYEN,YENGEÇ,ŞEFİKA sk/ ZEKERİYAKÖY mah 3.,4,5,ALAÇAM.,GÜLİBRİŞİM,HERCAİ MENEKŞE ,HOROZ İBİĞİ.,ITIR ÇİÇEĞİ ÇIKMAZI.,MELİSA,MERSİN AĞACI,NERGİSLER ÇIKMAZI,İNCİ. sk 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2282784)
- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-KEMALPAŞA mah 1880.,1881.,1921.,1925.,1926.,1927.,1928.,1929.,1930.,1931.,1932.,1944.,1945.,1946.,MEHMET AKİF,NAMIK KEMAL sk// ÇATALCA ilce MERKEZ-ÇAKIL mah BEŞEVLER,ÇATALCA sk 17:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2277330)
- İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SEMİZKUMLAR mah CANİK,LİMON,TERAKKİ,ÇAY,ÖNCÜ sk 09:00-11:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2283312)
- İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SEMİZKUMLAR mah KELEBEK ÇIKMAZI,REŞİT,SİTE,TUNÇLU,TÜRKAN,YEMENİ,ÇELİKLER sk 11:00-13:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2283313)
- İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SEMİZKUMLAR mah ALIÇ,BEDRİ RAHMİ,EBUBEKİR,FERMAN,HAYRAT,KÖKLÜ,SAKARYA,TERAKKİ,VEFAKAR sk 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2283319)
- İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ŞİRİNEVLER mah SARAY sk 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2278379)
- İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ŞİRİNEVLER mah 1.BİLLUR,ALPTEKİN,BARBAROS,BAYBURT,BERRAK 1,BOSTAN,DEREBOYU 1,ER,FETİH,GÖKTAŞ,KARAOĞLANOĞLU,KOCASİNAN,KOCASİNAN 5.,KOCASİNAN 6.,MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK 4.,MİNİK,MİTHATPAŞA 1,MİTHATPAŞA 7.,TEKEL,TEVFİK FİKRET,ZEKİ MÜREN,ÇAMLIDERE,ÖNDER 1,ŞEHİT YARBAY CESUR sk 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2279698)
- İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-BİRLİK mah 872.,873.,874.,875. ÇIKMAZ,876.,876/1.,877.,878.,879.,MEHMET AKİF İNAN sk/ HAVAALANI mah FERMAN,FORMA,FORUM,FOTO,FUNDA,FUZULİ,FİŞEK,GÜLBAHÇE,GÜLDÜRÜ,GÜLEÇ,GÜLYÜZÜ,GÜLÇİMEN,MEHMET AKİF İNAN,TAŞOCAĞI sk 16:00-23:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2287538)
- İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-BASINKÖY mah ATAYURT,GÜLÇİÇEĞİ,GÜLİSTAN,HAT ÜSTÜ,LEYLAK,SÖZER,TEPE,VALİ KONAĞI,ÖZER,İSMAİL CEM sk/ YEŞİLKÖY mah AHMET TANER KIŞLALI sk 12:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2290465)
- İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARAYOLLARI mah 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2287584)