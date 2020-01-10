10 Ocak Cuma DHA Spor Gündemi

10.01.2020 09:31 | Son Güncelleme: 10.01.2020 09:31

Ankaragücü'nün Hırvat oyuncusu Ante Kulusic: Burak Yılmaz ile sürekli bir savaş içerisindeyiz

"Her maça bir savaşmış gibi çıkacağız"

"Ligin ilk yarısı bizim için iyi geçmedi""Taraftarları çok seviyorum"

Çaykur Rizespor'un milli kalecisi Gökhan Akkan: Avrupa'da oynamak istiyorum "Anadolu'dan şampiyon çıkmasını isterim""İsmimin büyük ve Avrupa'daki takımlarla anılması mutluluk veriyor""Süper Lig'de tüm oyuncular kaliteli ve değerli""Grup maçlarında hiçbir takımın yenilmez olmadığını gösterdik""Çaykur Rizespor'un daha yukarılarda olması için çalışıyoruz""Sezon başında aramızdan ayrılacak oyuncuların olacağını biliyorduk""Türk kaleciler kendini Avrupa'da göstermeli""Şu anki alt yapı oyuncuları bilinçli yetişiyor""Yabancı kuralı sayesinde birçok oyuncu Avrupa'ya gitti"

Konyaspor'un Slovenyalı sağ beki Nejc Skubic: Bir arada kalma, savaşma ve bu durumu düzeltme zamanı"Aykut Kocaman benim için en iyi hoca""İnanın bu durumdan çıkacağız""Ligde talihsiz sonuçlar aldık""Takımıma güveniyorum""1-2 maç yenildikten sonra güvenimizi kaybettik""Birini seç derlerse o Ömer Ali olur""İlk seçeneğim her zaman Konyaspor"

Gaziantep FK Başkanı Mehmet Büyükekşi: Amacımız ligde hatırı sayılır bir kulüp olmak "Hedef ilk 10""Fenerbahçe'yi yenip yolumuza devam etmek istiyoruz""Süper Lig'de 3 tane yerli oyuncu oynatma mecburiyeti olsun""1-2 nokta transfer olabilir""Taraftara aidiyet kazandırmak için projeler başlattık" "VAR'ın uygulanmasında birtakım sıkıntılar var""Şenol hocamızı tebrik ediyorum"

*** KULÜPLERİN KAMP VE DEVRE ARASI TRANSFER ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

FENERBAHÇE11.30 Sarı lacivertli ekip ikinci devre hazırlıklarını sürdürecek.

BEŞİKTAŞ11.00 Kulüp Başkanı Ahmet Nur Çebi, Antalya'da basın toplantısı düzenleyecek.16.30 Siyah beyazlılar, Antalya kampını Altınordu ile oynayacağı hazırlık maçı ile tamamlayacak.

GALATASARAY10.00 Sarı kırmızılılar, ikinci yarı hazırlıklarının ikinci bölümü için sabah saatlerinde uçakla Antalya'ya gidecek.11.00 Takımın Antalya'ya varışı.16.00 Takım, Antalya kampı kapsamındaki ilk hazırlık maçında da Altay ile karşılaşacak.

TRABZONSPOR15.30 Bordo mavililer, Arnavutluk ekibi Partizan Tiran ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.

HAZIRLIK MAÇLARI13.00 Denizlispor - Ekol Hastanesi Balıkesirspor16.00 Yeni Malatyaspor - Kukesi17.00 Alanyaspor - Göztepe17.00 Çaykur Rizespor - Akhisarspor

BASKETBOLTHY EuroLeague23.00 Barcelona - Anadolu Efes

VOLEYBOL2020 Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kıta Elemeleri15.30 Almanya - Hırvatistan18.30 TÜRKİYE - Belçika22.00 Polonya - Azerbaycan

GÜREŞ

Bu yıl 48'incisi düzenlenecek Uluslararası Yaşar Doğu Serbest ve Kadınlar Güreş Turnuvası İstanbul'da başlayacak.

Kaynak: DHA