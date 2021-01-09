10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'ne doğru

İYİ Parti Sakarya İl Başkanı Selçuk Kılıçaslan, MHP Sakarya İl Başkanı Ahmet Ziya Akar, CHP Sakarya İl Başkanı Ecevit Keleş ve Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Sezai Matur, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla birer mesaj yayımladı.

İYİ Parti Sakarya İl Başkanı Selçuk Kılıçaslan, MHP Sakarya İl Başkanı Ahmet Ziya Akar, CHP Sakarya İl Başkanı Ecevit Keleş ve Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Sezai Matur, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla birer mesaj yayımladı.

Kılıçaslan, mesajında, gazetecilik mesleğinin, toplumsal bilinci artırmak, güçlendirmek ve kamu yararını her zaman ön planda tutmak açısından önemli bir yere sahip olduğunu belirtti.

Basının, geçmişten bugüne kadar önemli bir gelişme gösterdiğini, yazılı ve görsel boyutunun yanı sıra sanal ortamda da etkinliğini her geçen gün artırdığına işaret eden Kılıçaslan, tüm basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

MHP'li Ahmet Ziya Akar'ın mesajı

MHP Sakarya İl Başkanı Ahmet Ziya Akar, mesajında, ülkede demokrasinin tam manasıyla anlaşılması ve özümsenerek gelişmişliğe katkı sağlar hale gelebilmesi için doğru iletişim kanallarının tesisi ve faaliyetine devam edebilmesi gerektiğini belirtti.

Akar, sosyal ve mesleki haklarını koruyan, vatandaşların bilgi edinme hakkını meslek ahlakına ve hakkaniyete bağlı kalarak temin eden ve bu iradeyi devam ettiren gazetecilerin gününü tebrik etti.

CHP'li Ecevit Keleş'in mesajı

CHP Sakarya İl Başkanı Ecevit Keleş, mesajında, basının, vatandaşın gören gözü, işiten kulağı ve söyleyen dili olarak çağdaş demokrasilerin en temel unsurlarından biri olduğunu aktardı.

Keleş, demokrasilerde basının "milletin sesi" olma sorumluluğunu yerine getirebilmesi için olmazsa olmaz koşulun basın özgürlüğü olduğunu vurgulayan Keleş, "Basın özgürlüğü, gerçekleri öğrenme hakkıdır. Bu hakkın kullanılması, basın camiasının hiçbir baskı, tehdit, yönlendirme, sansür ve cezalandırma altında kalmadan görevini en iyi şekilde yerine getirmesiyle gerçekleşir." ifadesini kullandı.

SGC Başkanı Sezai Matur'un mesajı

Sakarya Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Sezai Matur, mesajında, gazetecilik mesleğinin son dönemde giderek zorlaşan koşullarda yürütülen mesleklerden biri olduğunu belirtti.

Matur, mesleğin karşılaştığı zorluklardan bahsederek, "Bu ortamda 10 Ocak'ı, Çalışan Gazeteciler Günü olarak kutlamak anlamsızlaşmıştır. Bu düşüncülerle bu onur günümüzü '10 Ocak Basın Mücadele Günü' olarak kutluyoruz. İçinde bulunulan zor şartlara rağmen gazetecilik, onurla icra edilen en gözde mesleklerden biri olma özelliğini korumaktadır. Çalışma koşulları iyileştirilmiş, özgürce mesleğini icra eden gazetecilerin ülkenin geleceğine çok daha fazla katkı sunacağına inancımız tamdır. Bu duygu ve düşüncelerle tüm gazeteci arkadaşlarımın 10 Ocak Basın Mücadele Gününü kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Subaşı