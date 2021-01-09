10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'ne doğru
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10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'ne doğru

09.01.2021 17:27 | Son Güncelleme: 09.01.2021 17:30
10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'ne doğru

Edirne 15 Temmuz Demokratik Gençlik Derneği Başkanı Veysel Güner ve Edirne Sınır Beyi Taraftar Derneği Başkanı Kıvanç Arda, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Anadolu Ajansı (AA) Edirne Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.

Edirne 15 Temmuz Demokratik Gençlik Derneği Başkanı Veysel Güner ve Edirne Sınır Beyi Taraftar Derneği Başkanı Kıvanç Arda, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Anadolu Ajansı (AA) Edirne Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.

Dernek Başkanı Güner, AA Edirne Bölge Müdürü Salih Baran ve muhabirlerin gazeteciler gününü kutladı.

Güner, basının demokratik hayatın vazgeçilmez unsurlarından biri olduğunu belirtti.

Basının gücünün her zaman hissedildiğini ifade eden Güner, şunları kaydetti:

"15 Temmuz'da FETÖ'nün hain darbe kalkışmasında basınımızın üstlendiği rol demokratik toplumların en önemli güvencelerinden biri olduğunu göstermiştir. 15 Temmuz 2016 tarihinde hep birlikte gördük ki doğru mesajların, olabildiğince geniş kitlelere, hızlı ve ilk ağızdan ulaştırılması sayesinde basının, bir ülkenin birliğini ve bütünlüğünü korumak noktasında da anahtar rolü bulunmaktadır. Bu vesileyle o karanlık gecenin aydınlığa çıkmasında katkısı bulunan tüm basın mensuplarına teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

-Taraftar derneğinden ziyaret

Edirne Sınır Beyi Taraftar Derneği Başkanı Kıvanç Arda da ziyaretinde ulvi bir görevi yerine getiren gazetecilerin günlerini kutladığını belirtti.

Zor şartlarda fedakarca ve işini layıkıyla yapan gazetecilerin ülkenin kalkınmasında da büyük rol oynadığını ifade eden Arda, AA muhabirlerine de işlerinde kolaylık diledi.

Arda, ziyaretinde Bölge Müdürü Baran'a taraftar atkısı hediye etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci

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