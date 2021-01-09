10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'ne doğru

Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Akdoğan, mesajında, demokratik kültürün ayrılmaz bir parçası olan basının, halkın haber alma hürriyetinin sağlanmasında doğru, tarafsız ve hızlı bir şekilde bilgilendirilmesinde, kamu hizmetlerinin toplum adına denetiminde, özgürlüklerin ilerlemesi ve kamuoyu oluşumunda büyük bir güce sahip olduğunu vurguladı.

Zaman mefhumu gözetmeksizin zor şartlar altında kamuoyunu doğru ve objektif haberlerle bilgilendiren basın mensuplarının, toplumsal farkındalığın oluşturulması noktasında da önemli bir görevi ifa ettiğini belirten Akdoğan, "Basın kuruluşlarımızın ve gazetecilerimizin başta milli konular olmak üzere her meseleye yapıcı ve sağduyulu bir tavırla yaklaşması demokrasimizin güçlenmesi açısından oldukça önem arz etmektedir. Bu anlayış ile gazetecilerimiz ilimizin ve ülkemizin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimine katkı sağlamak için olumlu rol üstlenmeye devam edecektir." ifadesini kullandı.

Akdoğan, kalemini haktan ve toplumun menfaatinden yana kullanarak basın meslek etiği ilkelerinden ödün vermeden, sorumluluk duygusu içerisinde çalışan basın emekçilerinin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eyüp Elevli