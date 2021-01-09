10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'ne doğru

CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gaytancıoğlu, mesajında, basının demokrasinin dördüncü kuvveti olduğunu belirtti.

Basın mensuplarının halkın haber alma hakkını sağladığını aktaran Gaytancıoğlu, şunları kaydetti:

"Gazetecilerin iş güvencesi, özgür haber yapma hakları, yıpranma hakkı gibi sosyal hakları ortadan kaldırılmıştır. Türkiye'miz basın özgürlüğünde en kötü durumdaki ülkeler düzeyine inmiştir. Yerel medya ekonomik olarak neredeyse boğulmaktadır. Basın kurumlarının ve basın mensuplarının hak ve özgürlüklerini güvence altına alan, günümüz şartlarına uygun bir yasal düzenlemeye acil bir ihtiyaç vardır. Halkın haber alma özgürlüğü için çalışan basın emekçilerinin sosyal, ekonomik ve hukuki haklarını aldıkları bir Türkiye'de buluşmak dileğiyle; gerçekleri yazan, bunun için bedel ödeyen cesur kalemlerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlarım."

Edirne Emniyet Müdürlüğü

Edirne Emniyet Müdürlüğü, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Emniyet Müdürlüğünün mesajında, "Kamuoyunu bilgilendirmek adına ilkeli, doğru ve tarafsız şekilde çalışarak halkın haber alma hakkını sağlayan ve toplumun genel talep ve görüşlerini kamuoyuna yansıtma görevini üstlenen değerli medya mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlar, sağlık mutluluk ve başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Özbaş

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Özbaş, mesajında, gazetecilerin zor koşullar altında halka bilgi ulaştırmaya çalıştığını belirtti.

Basın çalışanlarını tebrik eden Özbaş, şunları kaydetti:

"Siz değerli gazetecilerimiz ve basın çalışanlarımız, gecenin en geç saatlerinde, yağmurda, karda, kışta, soğukta, sıcakta, ailelerinizden zaman ayırarak ve canlarınız pahasına en iyi, en doğru haberleri topluma objektif olarak yansıtmaktasınız. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü en kalbi duygularımla kutluyorum."

Güneydoğu Avrupa Gazeteciler Derneği Başkanı Savaş

Güneydoğu Avrupa Gazeteciler Derneği Başkanı Murat Savaş, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Savaş, mesajında, 10 Ocak'ı buruk kutladıklarını belirtti.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nün gazetecilerin 60 yıl önce basına, halkın haber alma özgürlüğüne ve işlerine sahip çıktıkları günün yıldönümü olduğunu aktaran Savaş, şu ifadeleri kullandı:

"Çıkarılan yasayla gazetecilere verilen bir takım haklar karşısında o dönem Türkiye'nin önemli gazetelerin patronları bu yasayı protesto için gazetelerini çıkarmama kararı almıştır. Buna karşılık çalışan gazeteciler basına, halkın haber alma özgürlüğüne ve işlerine sahip çıkarak kendi gazetelerini çıkarmışlar, Türk halkını gazetesiz bırakmamışlardır. O gün gazete patronlarını gazete çıkarmama boykotuna kadar götüren yasal haklardan bugün eser kalmamıştır. Çünkü, gazeteciler artık asgari ücret düzeyinde ücretler karşılığında çalışmak ve yaşamlarını sürdürmek durumundadır. Elbette basının tek sorunu düşük ücret de değildir."

Çok sayıda basın mensubunun da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini aktaran Savaş, meslektaşlarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

TYBB Edirne Şube Başkanı Demir

TYBB Edirne Şube Başkanı Erdoğan Demir, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Demir, mesajında şunları kaydetti:

"Devlete olduğu kadar, basın-yayın organı sahiplerine ve meslek örgütlerine de önemli görevler düşmektedir. Basın çalışanlarının her zaman sorumluluklarını sorunlarından üstün tutma, mesleğinin taşıdığı önemin bilinciyle hareket etme anlayışından ödün vermeyeceklerine inanıyoruz. Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor, görevlerini yaparken yaşamlarını yitiren basın çalışanlarını saygıyla anıyor ve haber yaptıkları için cezaevinde tutulan basın mensuplarının bir an önce özgürlüklerine kavuşmalarını diliyor ve tüm basın çalışanlarına esenlikler diliyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci