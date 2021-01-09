10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'ne doğru
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10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'ne doğru

09.01.2021 16:57 | Son Güncelleme: 09.01.2021 17:00
10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'ne doğru

AK Parti Gaziantep İl Başkanı Mehmet Eyup Özkeçeci ve Türkiye Kamu-Sen Gaziantep İl Temsilcisi Kemal Kazak, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

AK Parti Gaziantep İl Başkanı Mehmet Eyup Özkeçeci ve Türkiye Kamu-Sen Gaziantep İl Temsilcisi Kemal Kazak, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Özkeçeci, mesajında, ilkeli ve ahlak kurallarına uyan bir medyanın şehrin ve ülkenin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmesi ve kalkınması adına büyük ölçüde katkıları olduğunu belirtti.

Her türlü şartta gece gündüz demeden mesai kavramı gözetmeksizin çalışan, vatandaşları bilgilendirmek için ellerinden gelen tüm gayreti sarf eden gazetecilere emeklerinden dolayı teşekkür eden Özkeçeci, "Bugün vesilesiyle kıymetli gazetecilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü en içten dileklerimle kutluyor, meslek hayatlarında başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Türkiye Kamu-Sen Gaziantep İl Temsilcisi Kemal Kazak da demokrasilerin gelişmesinde, toplumların kalkınmasında ve düşüncelerin hür bir şekilde aktarılmasında öncülük eden gazetecilik mesleğinin modern toplumların vazgeçilmezi olduğunu belirterek, basının toplumların doğru bilgilendirilmesi ve haber alma hakkının tam manasıyla kullanılmasında rolü olan önemli bir güç olduğunu kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fevzi Kemal Karagöz

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