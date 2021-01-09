10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'ne doğru

AK Parti Malatya Milletvekili ve Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Tüfenkci, Malatya Ticaret Borsası (MTB) Başkanı Ramazan Özcan ve Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi (MESKKK) Başkanı Ali Evren, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

AK Parti Malatya Milletvekili ve Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Tüfenkci, Malatya Ticaret Borsası (MTB) Başkanı Ramazan Özcan ve Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi (MESKKK) Başkanı Ali Evren, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Tüfenkci, mesajında, objektif, doğru ve basın meslek kurallarına uygun yapılan bir gazeteciliğin demokrasinin, siyasetin ve ekonominin gelişimi yanında toplumun gelişmesine de büyük katkı sağlayacağını belirtti.

Türk basınının ulusal ve yerelde çağın gereklerine uyum sağlayarak, çok önemli bir gelişme gösterip sorumluluklarını başarıyla yerine getirdiğini vurgulayan Tüfenkci, şunları kaydetti:

"En zor şartlara rağmen dünyanın farklı bölgelerinde, çatışma ortamlarında can güvenliklerini riske atarak görevlerini yerine getirmeyi amaçlayan gazetecilerin halkı doğru, tarafsız ve sağlıklı bilgilendirme çabaları hiç kuşkusuz takdire şayandır. Yerel basın ise çoksesliliğin en güzel örneklerini oluşturmaktadır. Malatyamızın yerel basını bölgemizin sesinin duyurulması, vatandaşlarımızın sorunlarının dile getirilmesi, bizlerle vatandaşlarımız arasında köprü görevi görmesi açısından çok başarılı bir şekilde yoluna devam etmektedir. Bu nedenle Malatyamızın tüm basın emekçilerini gönülden tebrik ediyorum."

MTB Başkanı Özcan ise objektif ve ilkeli basının toplumların gelişmesinde büyük bir paya sahip olduğunu belirtti.

Basının toplumu doğru bilgilendirerek huzur ve güven ortamının oluşturulmasında önemli rol üstlendiğini kaydeden Özcan, şöyle devam etti:

"Gazetecilerimiz çok kritik bir görevi icra ediyor. Topluma karşı büyük bir sorumlulukları var. Bu sorumluluk, gazetecilik etik kuralları ve toplumumuzun ahlaki değerleri asla unutulmamalı. Topluma yön veren bir mesleğe sahip olduklarının bilinciyle kendilerini daima geliştirmeli, örnek bireyler olmalıdırlar. Basın ve yayın kuruluşları açısından oldukça güçlü şehirlerden biri olan Malatyamızda üstün gayret ve zor şartlar altında görev yapan, ilkeli ve tarafsız yayıncılık anlayışıyla kamuoyunun sesi olarak görevlerini yerine getirme gayreti içinde olan gazetecilerin bu onurlu görevi, bundan sonra da aynı duyarlılıkla ve kararlılıkla yerine getireceklerine yürekten inanıyorum."

MESKKK Başkanı Ali Evren de mesajında, "Zorlu koşullar altında gece gündüz demeden halkın eksiksiz, tarafsız ve doğru haber almasını sağlayan fedakar tüm basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlarım." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş