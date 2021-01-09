10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'ne doğru

AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz ve Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Açıkgöz, mesajında, görevlerini her koşulda zorluk tanımadan yerine getiren, kamuoyunu doğru bilgilendirmek için gayret gösteren basın mensuplarının gününü kutladı.

2023 hedeflerine güçlenerek ilerleyen Türkiye'nin başarılarını, yazılı ve görsel içerik üreterek Türk kamuoyu ve dünyaya yansıtan gazeteciliğin önemli bir meslek dalı olduğunu belirten Açıkgöz, "Mesleğini en iyi şekilde icra eden, demokrasi, ahlak ve toplumsal sorumluluk bilincini kendine ilke edinen gazetecilerimize bu kutlu görevlerinde başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

NEVÜ Rektörü Aktekin de basının, görüş ve fikirlerin yaygınlaştırılmasında toplum adına önemli bir işlev yürüttüğünü ifade ettiği mesajında, şu görüşlere yer verdi:

"Profesyonel bir kurum olarak basın, toplumdaki geniş kesimlerin düşünce ve kanaatlerinin paylaşımı, kamuoyu kavramı ile ortak kanaat üretimi ve bu kanaatlerin toplumsal istişare alanına yansıtılması, toplumsal eğitim ve öğretime katkı, kültürel değerlerin korunması ve geliştirilmesi, toplumda yeni tutum ve davranış modelleri ile görüş ve fikirlerin yaygınlaştırılması gibi çok önemli toplumsal işlevlere sahiptir. Bu itibarla basın ahlak esaslarına uygun gerçekleştirdiği faaliyetleri ile basın, toplumun sağlıklı gelişim ve tekamülüne katkıda bulunan ve demokrasilerde dördüncü kuvvet olarak nitelendirilen önemli bir toplumsal kurumdur. Bu düşüncelerle mesleklerini büyük fedakarlıklarla icra eden tüm basın çalışanlarının gününü kutluyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan