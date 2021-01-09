10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'ne doğru

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut ve Gap Gazeteciler Cemiyeti Birliği Genel Başkanı Zeynel Abidin Kıymaz, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Çuhadar, mesajında, gazeteciliğin iletişim çağının en önemli mesleklerinden olduğunu belirtti.

Doğru, tarafsız ve objektif olarak görevini yerine getirip mesleki ilkelerinden ayrılmayan gazetecileri kutlayan Çuhadar, şunları kaydetti:

"İlimizin, sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmesi ve kalkınması adına büyük ölçüde katkı sunan değerli basın emekçilerimize, yaklaşık 10 aydır tüm dünyayı olduğu gibi ülkemizi ve ilimizi de etkileyen koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirlerin halkımıza hızlı bir şekilde duyurulması ve bilgi kirliliğinin önüne geçilmesi noktasında ilk andan itibaren göstermiş oldukları üstün gayretleri dolayısıyla teşekkürlerimi sunuyorum. Bu duygularla, Valilik olarak yürüttüğümüz tüm çalışmalarda desteğini yanımızda her zaman hissettiğimiz, Adıyamanımızın sorunlarını, ihtiyaçlarını, taleplerini yetkililere ve kamuoyuna aktaran ve bu sorunların çözümünde önerileriyle toplumdaki mekanizmanın daha sağlıklı bir şekilde çalışmasına yardımcı olan milletimizin gören gözü, işiten kulağı olan basın emekçilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor, kendilerine ve ailelerine sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum."

Belediye Başkanı Kılınç

Kılınç ise basının demokrasilerin vazgeçilmez unsurlarından bir tanesi olduğunu belirtti.

Basın çalışanlarının haber alma özgürlüğünü kısıtlamanın demokratik yaşamın koşullarına getirilen engel olduğunu ifade eden Kılınç, Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş

Taş da gerçekleştirilenleri ve beklentileri karşılıklı olarak kamuoyuna taşıyan basın mensuplarının önemini vurgulayarak, "Gerek fiziksel altyapıda, gerekse her türlü çalışmada ilimizin milletvekili olarak değerli basın mensuplarımızın her zaman yanında olduğumu bir kez daha yinelemek istiyorum." ifadesini kullandı.

Adıyaman Üniversitesi Rektörü Turgut

Rektör Turgut da basının milli egemenliğin, milli bağımsızlığın ve demokrasinin en önemli yapı taşlarından biri olduğu kaydederek, "Bu vesile ile ülkemizde ve şehrimizde zor şartlar altında çalışan gazetecilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü en iyi dileklerimle kutlar, tüm basın çalışanlarımıza sağlık, mutluluk ve başarılar dilerim." açıklamasında bulundu.

Kızmaz

Gap Gazeteciler Cemiyeti Birliği Genel Başkanı Kıymaz ise basının önemini belirterek, "15 Temmuz hain darbe kalkışması sırasında demokrasiye, parlamenter sisteme yaptığı yayınlar, gayretlerle sahip çıkan, dik duruşuyla göğsümüzü kabartan basın camiamızın bu anlamlı gününde, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül