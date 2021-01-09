10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'ne doğru

Kırşehir Valisi İbrahim Akın ve Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kırşehir Valisi İbrahim Akın ve Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Akın, mesajında, gelişmelerden halkı haberdar eden ve toplumun isteklerini yansıtan basın kuruluşlarının düşünce ve ifade özgürlüğünün en etkili araçlarından olduğunu anımsattı.

Geçmişten bugüne basının gösterdiği gelişmede şüphesiz en büyük payın, görevini fedakarca yerine getiren basın mensuplarına ait olduğunu vurgulayan Akın, "Gazetecilerimizin halkı bilgilendirmek adına verdiği mücadele her türlü takdirin üzerindedir. Basın meslek ilkeleri doğrultusunda doğru ve tarafsız çalışması, temel hak ve hürriyetleri koruması, birlik ve beraberliğin pekişmesi açısından önem taşımaktadır. Halkımızı aydınlatma adına üstlendiği görevi özveriyle yerine getiren basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü içtenlikle kutluyor, başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Ekicioğlu ise toplumun gerçekleri öğrenmesi, halkın sesinin duyurulması için gayret gösteren gazetecilerin insanlara bilgi ve haber akışı sağlama görevini ifa ettiğini hatırlattı.

Basının görev ve sorumluklarını eksiksiz bir şekilde yerine getirebilmesi için özgürlüğünün ve ifade hürriyetinin korunması ve geliştirilmesi gerektiğini aktaran Ekicioğlu, şunları kaydetti:

"Basınımızın da görevini yaparken hukukun evrensel standartlarından sapmaması, her şart altında toplum yararını gözetmesi, kişi haklarına ve özel hayata saygıyı üstün tutması, bireylerin doğru, sağlıklı haber alma ve bilgi edinmesini sağlama ilkesinden ödün vermemesi, elbette ki önemli bir sorumluluktur. Tüm gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Güner