10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'ne doğru
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10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'ne doğru

09.01.2021 12:57 | Son Güncelleme: 09.01.2021 13:00
10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'ne doğru

Sakarya İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Sakarya İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Durmuş, mesajında, gazetecilerin, toplumu bilgilendirme noktasında gece gündüz demeden çalıştığını belirtti.

Durmuş, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Zamanında yazılıp paylaşılan doğru ve kesin bir satır haberin, gerçek bir görüntünün kaç kişiye umut olabileceğini en iyi sizler bilirsiniz. Toplumu yakından ilgilendiren gelişmelerden anbean haberdar etmek uğruna zaman ve mekan gözetmeksizin gece gündüz demeden gözümüz, kulağımız olduğunuz için sizlere en derin saygılarımı sunuyorum. Haklıyı haksızdan ayırt ederek Hak için görevini ifa eden, zorluklara aldırış etmeyip işinin hakkını veren tüm fedakar arkadaşlarımın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Subaşı

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