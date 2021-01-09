10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'ne doğru

MHP Kayseri İl Başkanı Serkan Tok, CHP İl Başkanı Ümit Özer, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

MHP İl Başkanı Serkan Tok, mesajında, özgür ve tarafsız bir basının varlığının şeffaf, demokratik, bir toplumu yaşatan en önemli unsurlardan biri olduğunu belirtti.

Doğru haber verme, tarafsızlık, özel hayata saygının, basın ve basın çalışanları için yol gösterici değerler olduğunu aktaran Tok, "Olayları, ilkeli yayıncılık anlayışının bir gereği olarak tarafsız bir şekilde halka aktarmak, basının başlıca görevi, doğru ve zamanında bilgi almak da vatandaşın en doğal hakkıdır. Bu vesileyle ilkeli, tarafsız, güvenilir yayınlarıyla kamuoyunun güçlü ve gür sesi olan tüm basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutlar, aile yaşantılarında mutluluk ve çalışma hayatlarında başarılar dilerim." ifadelerini kullandı.

CHP İl Başkanı Ümit Özer

CHP İl Başkanı Ümit Özer de bütün gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Özer, basının daha özgür olduğu, baskı altında olmadan işine odaklanabildiği, cezaevindeki tutuklu gazetecilerin bir an önce ailelerine kavuştuğu ve hiçbir gazetecinin görevini yaptığı için hapsa atılmadığı bir gelecek dilediğini aktardı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise "Basınımız, yasama, yürütme, yargıdan sonra dördüncü güç olarak biliniyor. Medya, devletin organlarında yapılan faaliyetleri halk adına denetleyerek halka enformasyon veriyor. Medyamızın, meslek ilkelerini ve milletimizin hassasiyetlerini dikkate alarak, doğru bilgilendirme görevini objektif, tarafsız bir şekilde demokrasimize katkı vererek devam edeceğine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kayseri Mahallesi'ndeki bir konağı Belediye Meclisi kararıyla Gazeteciler Cemiyetine "Basın Müzesi" için tahsis ettiklerini belirten Büyükkılıç, müzede, matbaa makineleri, eski fotoğraf makineleri ve daktilo gibi Kayseri basınının 110 yıllık tarihiyle ilgili veriler olacağını kaydetti.

Makina Mühendisleri Odası Kayseri Şube Başkanı Süleyman Varol da basın çalışanlarının ülke genelinde büyük özveriyle bazı bölgelerde canları pahasına görevlerini sürdürdüklerini aktardı.

MHP Kocasinan İlçe Başkanı Hacı Ali Doğan ve Özvatan Belediye Başkanı Halit Demir de 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan