10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'ne doğru
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10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'ne doğru

09.01.2021 12:41 | Son Güncelleme: 09.01.2021 12:45
10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'ne doğru

AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım ile Meclis Başkanı Hilmi Teymur, Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci ve Güneydoğu...

AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım ile Meclis Başkanı Hilmi Teymur, Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci ve Güneydoğu Anadolu Hububat, Bakliyat ve Yağlı Tohumlar İhracatçıları Birliği Başkanı Mahsum Altunkaya, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Koçer, mesajında, hızla gelişen teknoloji ve kitle iletişim araçları ile birlikte kapsamı ve etkinliği her geçen gün daha da artan basının haber verme, bilgilendirme, eğitme ve kamuoyunun haber alması gibi birçok işleve sahip olduğunu belirtti.

Haber toplayarak, yazı yazarak veya farklı bir biçimde katkı sunarak gazetenin hazırlanmasında emeği olan gazetecilerin, halka doğru ve dürüst haber iletmek ve bunları objektif olarak yansıtmak adına yaptıkları çalışmaların önemli olduğunu ifade eden Koçer, "Bu nedenle basın kuruluşlarında emek veren tüm gazetecilerimizin üzerlerindeki bu büyük sorumluluk bilinciyle çalıştıklarına yürekten inanıyor, tüm basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü en içten duygularımla kutluyorum." ifadesini kullandı.

Fadıloğlu

Şehitkamil Belediye Başkanı Fadıloğlu da gazetecilik mesleğine gönül vermiş tüm emektar gazetecilere sağlık, huzur ve başarılarla dolu uzun bir meslek yaşamı diledi.

GTO başkanları

GTO Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım ve Meclis Başkanı Teymur ise yağmur, çamur, kar ve kış demeden eşsiz emeklerle görev yapan gazetecilerin pandemi sürecinde de toplumu bilgilendirmek için ön saflarda olduğunu belirterek, "Tek gayesi toplum olan basın emekçilerimize ne kadar teşekkür etsek azdır." değerlendirmesinde bulundu.

Mahsum Altunkaya

Güneydoğu Anadolu Hububat, Bakliyat ve Yağlı Tohumlar İhracatçıları Birliği Başkanı Altunkaya da iş dünyasının temsilcileri olarak, basın meslek ilkelerine uyan, sorumluluk sahibi, ilkeli, tarafsız ve özgür basının varlığını çok önemsediklerini ifade ederek, "Toplumun aydınlanmasında önemli bir işlevi olan gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum." açıklamasında bulundu.

Ahmet Fikret Kileci

GAİB Koordinatör Başkanı Kileci de güçlü basının demokrasinin teminatı olduğunu vurgulayarak, "Tarafsız, özgür, ilkeli ve basın meslek ilkelerine uyan bir medya, bir toplumun gelişmişlik düzeyini belirleyen en önemli unsurlarından biri diye düşünüyorum. Zira gazetecilerimiz bir haber alma kaynağı olarak bizim gündemimizi belirliyor ve hayatın her alanındaki farkındalığımızı geliştiriyor. Demokratik hayata güç veren gazetecilerimizin bizim için ifade ettiği anlam oldukça büyüktür." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fevzi Kemal Karagöz

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