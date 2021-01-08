10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'ne doğru

Anadolu Eğitim Kültür ve İrfan Derneği (ANADER) Kadın Kolları üyeleri, Anadolu Ajansı (AA) Trabzon Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.

Anadolu Eğitim Kültür ve İrfan Derneği (ANADER) Kadın Kolları üyeleri, Anadolu Ajansı (AA) Trabzon Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.

ANADER Kadın Kolları Başkanı Havva Yetimoğlu Demir ve beraberindekiler, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla gerçekleştirdiği ziyarette, AA muhabirlerinin Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Demir, karanfil hediye ettiği personele çalışmalarında başarılar diledi.

AA Bölge Müdürü Zafer Sel, ziyaretleri dolayısıyla Demir ve beraberindekilere teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gazi Nogay