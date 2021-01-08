10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'ne doğru

Trakya Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı Hakan Çalışkan ve dernek üyeleri, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Anadolu Ajansı (AA) Edirne Bölge Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

Trakya Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı Hakan Çalışkan ve dernek üyeleri, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Anadolu Ajansı (AA) Edirne Bölge Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

Çalışkan, AA Edirne Bölge Müdürü Salih Baran ve muhabirlerin gazeteciler gününü kutladı.

Gazetecilerin gece gündüz demeden özveriyle çalışarak vatandaşlara bilgi akışı sağladığını belirtti.

Çalışkan, gazetecilere çalışmalarında başarı diledi.

-Belediye Başkanı Gürkan'ın mesajı

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, mesajında, gazetecilerin her şartta ve koşulda fedakarca görev yaparak halkın haber alma ve bilgi edinme ihtiyacını karşıladığını belirtti.

Gazeteciler gününü kutlayan Gürkan, şunları kaydetti:

"Gazeteci, basın özgürlüğünü, halkın doğru haber alma, bilgi edinme hakkını dürüst biçimde kullanır. Kamuoyunu bilgilendirmek adına her şart ve durumda doğru bilgiye ulaşabilmek için fedakarca görev yapan basın mensuplarımız; kentimizde de gerçekten insanüstü bir gayretle mesleklerini icra etmektedir. Kovid-19 sürecinde de basın mensuplarımız sağlıklarını riske atarak, doğru ve tarafsız bilgiye ulaşabilmek için sahada görev yapmaya ve Edirne halkını bilgilendirmeye devam etmiştir.

Bu duygu ve düşüncelerle evrensellik ve tarafsızlık ilkeleri çerçevesinde, ülkesinin menfaatlerini göz ardı etmeden gazetecilik yaparak kamuoyunu aydınlatan, her an haber peşinde koşan, kentimizin, belediyemizin ve halkımızın talep ve beklentilerini doğru bir şekilde yansıtarak kamusal bir görevi yerine getiren tüm basın çalışanlarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum."

TÜ Rektörü Prof. Dr. Tabakoğlu'nun mesajı

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, demokratik bir toplumun temel unsurlarından birinin de halkın doğru ve tarafsız bir şekilde haber almasını sağlamak olduğunu belirtti.

Gece gündüz demeden zor şartlar altında fedakarca çalışarak halkın bilgilendirilmesini sağlayan basın mensubunun aynı zamanda kamuoyunda bir denetleme görevi üstlenerek demokrasinin gelişimine katkı sağladığını aktaran Tabakoğlu, şunları kaydetti:

"Teknolojinin ve medya imkanlarının günümüzde hızla gelişerek değişmesine rağmen mesleki ilke ve değerlerin değişmeyecek olması, gazetecilik mesleğinin geçmişte olduğu gibi günümüzde ve gelecekte de saygınlığının devam edeceğini göstermektedir.

Ülkemizde ve dünyanın dört bir yanında; bağımsız, şeffaf, tarafsız ve ilkeli hareket ederek doğru bilginin aktarılması için yoğun emek sarf eden tüm gazeteci dostlarımızın bu anlamlı gününü kutluyor, mesleklerini icra ederken hayatını kaybeden basın mensuplarını da rahmetle anıyorum."

EGD Başkanı Sarıları

Edirne Gazeteciler Derneği (EGD) Başkanı Derya Sarıları mesajında, gazetecilerin demokrasinin önemli unsurlarından olduğunu belirtti.

Gazetecilerin özveriyle çalıştıklarını aktaran Sarılarlı, şunları kaydetti:

"Televizyon, radyo, internet gazeteciliği ve basılı gazetelerde görev yapan meslektaşlarımızı ve arkadaşlarımızı taktir etmeden geçemeyeceğim. Özverili şekilde, gecesini gündüzüne katarak fedakarca görevini sürdüren herkesi sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Çok önemli bir görevi yerine getiriyorlar.

Zor şartlar altında çalışan basın mensuplarına görevlerini yaparken tüm kişi, kurum ve kuruluşların yardımcı olmasını bekliyoruz. Bu yardım haberlerin doğru, objektif ve hızlı olarak yansıtılmasına da katkı sağlayacaktır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar