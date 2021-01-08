10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'ne doğru

Edirne Valisi Ekrem Canalp, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Canalp, mesajında, gazetecilerin kamuoyunu bilgilendirmek adına doğru haber verme, tarafsızlık, objektiflik, özel hayata ve kişilik haklarına saygı gibi değerleri içerisinde bulunduran değerli bir mesleği icra ettiğini belirtti.

Gazetecilerin vatandaşın en doğal hakkı olan zamanında, doğru ve eksiksiz bilgi almalarını sağlayarak, milletin vicdanına ses olduğunu belirten Canalp, şunları kaydetti:

"Toplumun habere, bilgiye ve fikre ulaşmasını, haberin derlenmesini ve yayılmasını sağlayan gazetecilerimiz, aynı zamanda kamuoyu oluşturmak ve kamu vicdanının sesi olmak gibi kıymetli bir görevi de üstlenmektedirler. Basın çalışanlarımız bu yönüyle demokrasinin dayandığı temel güçlerden biri olan toplum adına denetleme işlevini de başarı ile yerine getirirler. Son dönemde teknolojik gelişmeler ile bugün ilimizde faaliyet gösteren yerel gazete, dergi, televizyon ve radyolar ile ulusal ajanslarımızın temsilcileri sayesinde basınımız, internet aracılığı ile tüm dünyaya ulaşmakta ve başarılı çalışmaları ile ilimiz için bir gurur kaynağı olmaktadır.

Bu vesileyle basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlarken başta görevi uğruna hayatını kaybeden tüm basın mensuplarını rahmetle anıyorum. Basın meslek ilkeleri doğrultusunda kamuoyunun bilgilendirilmesinde büyük özveri ile görev yapan siz değerli basın çalışanlarımızın bu özel gününü en içten dileklerimle tebrik ediyor sağlıklı, mutlu ve başarılı bir ömür temenni ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci