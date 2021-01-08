10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'ne doğru

AK Parti Gaziantep milletvekilleri Mehmet Erdoğan ve Derya Bakbak, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

AK Parti Gaziantep milletvekilleri Mehmet Erdoğan ve Derya Bakbak, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Erdoğan, mesajında, basın özgürlüğünün ve ifade hürriyetinin korunması ve geliştirilmesinin, demokratik toplum düzeninin en önemli gereklerinden olduğunu belirtti.

Bir ülkenin demokrasinin gelişmesinde basının önemli rol oynadığını ancak gazetecilikte etik kuralların ihmal edilmemesi, objektif ve tarafsızlıktan ödün verilmemesi gerektiğine değinen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Medya kuruluşları, demokratik süreçlerin sağlıklı işlemesi için sorumluluk ve yükümlülük sahibidir. Basın çalışanlarının sorunlarının çözülmesi, haklarının iyileştirilmesi, hak ettikleri hayat şartlarına ve çalışma ortamlarına kavuşturulması basını daha da güçlü kılacaktır."

Bakbak da toplum ve kamuoyunun hızlı, eksiksiz ve tarafsız haber alma hakkının korunmasının gelişmiş demokrasilerin en önemli göstergesi olduğunu ifade etti.

Basın gücünün toplumun gücünü etkileyen kıymetli bir değer olduğuna dikkati çeken Bakbak, şu ifadeleri kullandı:

"10 Ocak, gece gündüz demeden, kar kış dinlemeden bazen cephe hattında bazen en zorlu koşullarda, yaşamlarını riske atan gazetecilerin günüdür. Şartlar ne olursa olsun, kimi zaman çatışma bölgelerinde, kimi zaman kriz noktalarında, kimi zaman da dünyanın en zorlu bölgelerinde çalışan gazetecilerimiz, gidilmez, bilinmez denen yerlerde meşakkatli görevlerini icra ettiler."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Özdemir