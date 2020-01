10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'ne doğru

09.01.2020 19:40 | Son Güncelleme: 09.01.2020 19:40

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.



Karaloğlu, mesajında, haber almak ve haberdar olmanın en temel insani ihtiyaçlardan biri olduğunu belirterek, bu ihtiyacın insanlık tarihi kadar eskiye dayandığını vurguladı.



Matbuat, basın, medya ve yeni iletişim teknolojileriyle birlikte söz konusu ihtiyacın artarak devam ettiğinin bir gerçek olduğunu aktaran Karaloğlu, şunları kaydetti:



"Bu anlamda sizler, yüzlerce yıllık meslek ahlakı çerçevesinde, yeni iletişim teknolojileriyle de rekabet ederek, halkımızın kanaat ve beklentilerini, doğru ve tarafsız bir şekilde gündeme taşıyorsunuz. İyiyi kötüyü, yanlışı doğruyu, olanı olması gerekeni, hayata dair ne varsa gündeme taşıyorsunuz. Gece gündüz demeden çalışıp toplumumuzun bilgi ihtiyacını karşılıyor, çok kıymetli bir görevi yerine getiriyorsunuz. Büyük emekler vererek, hem çok önemli bir kamu hizmeti veriyorsunuz hem de toplumsal hafızamızı tarihe not düşüyorsunuz. Zaman mefhumu gözetmeksizin verdiğiniz emeğe şahidiz. Yaptığımız her işte, attığımız her adımda, bu şehir için, bu ülke için yapılan her güzel işte sizlerin de çok büyük katkınız var. Antalya'mız, yerelden ulusala, uluslararasına, çok sayıda önemli organizasyona, güven içerisinde ve başarılı bir şekilde ev sahipliği yapıyor. İçtenlikle ifade ediyorum, yapılan işlerin başarıya ulaşmasında ve markalaşmasında sizlerin emek ve alın teriniz var. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü vesilesiyle, tüm çalışan gazetecilerimize teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA