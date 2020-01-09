10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'ne doğru
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10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'ne doğru

Bolu Valisi Ahmet Ümit, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

09.01.2020 17:36 | Son Güncelleme: 09.01.2020 17:36
10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'ne doğru

Valisi Ahmet Ümit, 10 Ocak Çalışan dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ümit, mesajında, demokrasinin temel taşlarından olan basının, toplumun bilgilenmesinde, bilinçlenmesinde, toplumsal barış, ve güven ortamının güçlenmesinde önemli payının bulunduğunu vurguladı.

Türkiye'nin her köşesinde ve Bolu'da özveri ile görevlerini sürdürmeye çalışan basın mensuplarının, niteliğindeki olayları kamuoyuna doğru, tarafsız ve objektif bir şekilde sunabilmeleri ve halkın haber alma ihtiyacını karşılayabilmelerinin önemli bir hak, görev, yetki ve sorumluluk olduğunu anlatan Ümit, bu önemli misyonu üstlenen ve zor şartlarda, mesai mefhumu gözetmeksizin fedakarca çalışmalarını sürdüren gazetecilerin "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'"nü kutladı.

Vali Ümit ayrıca görevleri esnasında hayatlarını kaybeden bütün gazetecileri rahmetle andı.

Kaynak: AA
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