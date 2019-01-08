10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'ne Doğru

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Şimşek, mesajında, gazeteciliğin mesai kavramı gözetmeksizin zor şartlarda ve sorumluluk duygusu içinde objektif haberler ile halkın bilgilendirilmesini sağlayan, diğer taraftan da vatandaşların talep ve beklentilerini dile getiren bir meslek olduğunu belirtti.

Gece, gündüz demeden, her iklim şartında kamuoyunu bilgilendirmek adına görev yapan gazetecilerin zor ve meşakkatli bir görevi icra ettiğini aktaran Şimşek, şunları kaydetti:

"Aynı zamanda bir kamu hizmeti görevi de yerine getiren basın mensuplarımız, devlet ve vatandaş arasında köprü vazifesi görmekte, basın ahlak kurallarına ve toplumsal değerlere saygılı, kişisel hak ve özgürlükleri temel görev sayarak halkımızın doğru ve tarafsız haber alma ihtiyacını karşılamaktadır.

Bu duygu ve düşüncelerle, basın-yayın kuruluşlarında çalışan tüm basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü içtenlikle kutlar, çalışmalarında başarılar dilerim."

Kaynak: AA