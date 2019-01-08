10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'ne Doğru

Malatya İli Damızlık ve Koyun Keçi Yetiştiricileri Birlik Başkanı İhsan Akın, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla gazetecilerle bir araya geldi.

Akın, bir otelde düzenlenen programda, gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlayarak, birlik çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Yetiştiricilerin sorunlarının çözülmesi noktasında gayret sarf ettiklerini aktaran Akın, "Gıda ve su olmadan hiçbir canlı yaşayamaz. Kırsalda üretim yapanlara destek olmalıyız. Kırsalda üretim yapan yetiştiricilerin yol ve içme suyu sorunları var. Bunların yerel yöneticilerle iş birliği yapılarak çözüme kavuşturulması gerekiyor. Kırsalda altyapı yatırımlarının eksikliği kent merkezine göçe neden oluyor." dedi.

Akın, geçmişte kırsal mahallelerde yaptıkları yetiştirici bilgilendirme toplantılarına bu yıl da devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA