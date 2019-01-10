10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Kutlanıyor

Gaziantep Valisi Davut Gül, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla, kentteki gazetecilerle bir araya geldi.

Gül, bir otelde düzenlenen programda yaptığı konuşmada, basın mensuplarının kentin hafızası olduğunu belirterek, gazetecilerin çalışmalarının kendisine Gaziantep'i tanıma noktasında faydalı olduğunu söyledi.

Gazetecilerin sorunlarını bildiğini anlatan Gül, "Gazeteciler yöneticileri eleştirir. Burada iki eleştiri de ben size yapayım. Gaziantep'te gazeteciler cemiyeti enflasyonu var. Sayısı çok fazla. Kimisi dernek hüviyetinde, kimisi başka bir hüviyette. Bunun bize hiçbir zararı yok ama mesleğe zararı var. Keşke sayısı daha az olsa, daha derli toplu bir çalışma yapılsa. İkinci sıkıntıysa 14 tane resmi ilan alan gazete var. Bunun da sayısının çok olduğunu düşünüyoruz. Tabii karar, takdir sizin ama dışarıdan bir göz olarak bu iki konuya bir not düşmek istedik." diye konuştu.

Vali Gül, konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Kaynak: AA