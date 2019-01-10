10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Kutlanıyor

Malatya Valisi Aydın Baruş, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Kentteki bir restoranda basın mensuplarıyla buluşan Vali Baruş, burada yaptığı konuşmada, gazetecilerin kamu çalışmalarının sağlıklı olarak yerine getirilmesi bakımından önemli bir hizmet verdiklerini söyledi.

Gazetecilerin toplumu gerçekler açısından aydınlattığını belirten Baruş, "Vatandaşlara hakikatleri duyururken diğer taraftan da kamu hizmetlerinin sağlıklı olarak yerine getirilmesi bakımından da çok önemli bir hizmeti yerine getiriyorsunuz. Bu anlamda aslında gazeteciler kamuda idarecilik yapan, yöneticilik yapan ve uygulama noktasında olan kimselerin de eli kolu mahiyetinde. Çünkü birçok meselede sizin gündeme getirdiğiniz noktada haberimiz olabilir. Gazetecilik ayrıntılarda gizlidir." diye konuştu.

Baruş, gazeteciliğin zahmetli bir meslek olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Gazetecilerin kendi meslekleri adına da örgütlenmesi, sorunlarını dile getirmesi ve bu sorunların çözümünde birlikte hareket etmesi son derece önemli. İlkeli ve tarafsızlık noktasında Malatya basını gerçekten de önemli bir yere sahip. Bizler de bu görevde bulunduğumuz zaman olarak sizlerle birlikte çalışmaya gayret edeceğiz. Tüm amacımız layıkıyla Malatya halkına hizmet etmek. Malatya halkı, devletine, milletine, değerlerine son derece bağlı bir yapıya sahip. Onlara ne kadar hizmet etsek azdır."

Kaynak: AA