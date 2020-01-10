10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlandı

10.01.2020 19:07 | Son Güncelleme: 10.01.2020 19:08

DENİZLİ'de, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kapsamında CHP Denizli Milletvekili Teoman Sancar, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki ile CHP İl Başkanı Mahir Akbaba ve yönetimi Denizli Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret edip, basın mensuplarının gününü kutladı.

Denizli'de 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı. Siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret edip, basın mensuplarını kutladı. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı AK Parti'li Osman Zolan, Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle Denizli Gazeteciler Cemiyeti'ni (DGC) ziyaret ederek basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Kaynak: DHA