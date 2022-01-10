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10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü
AA / Hikmet Temeş - Haberler | Güncel

Hakkari'nin Çukurca Belediye Başkanı Ensar Dündar, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü dolayısıyla kentte görev yapan basın mensupları ile bir araya geldi.

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Çukurca Belediye Başkanı Ensar Dündar, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü dolayısıyla kentte görev yapan basın mensupları ile bir araya geldi.

Hakkari evinde düzenlenen programda Dündar, gazetecilerin bir gün değil her gün hatırlanması gerektiğini söyledi.

Belediye olarak basınla uyum içinde çalıştıklarını belirten Dündar, "Bu ülke ve dünyadaki insanların haber almasını sağlayan sizlersiniz. Yaz, kış demeden vatandaşlara, dünyada olan bitenleri taşıyan sizlersiniz. Hepinize teşekkür ediyorum." dedi.

Programa AK Parti İl Başkanı Abdulmuttalip Özbek, AK Parti Genel Merkez Teşkilat Koordinatörü Av. Abdülmecit Tarhan, Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı, Durankaya Belediye Başkanı İsmail Demirci ve kentte görev yapan yerel ile ulusal basın temsilcileri katıldı.

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