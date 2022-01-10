ŞARKIŞLA, SİVAS (AA) - Sivas'ın Şarkışla ilçesinde Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz ve Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Ergen, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla ilçedeki basın kuruluşlarını ziyaret etti.

İlçede görev yapan gazeteciler Kemal Erdoğmuş ve Mehmet Canikli'yi ziyaret eden Oğuz ve Ergen, mesai mefhumu gözetmeksizin görev yapan gazetecilerin önemli bir kamu görevi üstlendiğini söyledi.

Erdoğmuş ve Canikli ise ziyaretlerinden dolayı Oğuz ve Ergen'e teşekkür etti.

AA / Kemal Erdoğmuş - Son Dakika Haberleri

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