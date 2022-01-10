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10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü
AA / Gökhan Balcı - Haberler | Güncel

Saadet Partisi İl Başkanı Sinan Tekin, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla AA Edirne Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.

EDİRNE (AA) - Saadet Partisi İl Başkanı Sinan Tekin, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla AA Edirne Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.

Tekin ziyarette, AA Edirne Bölge Müdürü çalışanlarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Ziyarette İl Tanıtma Başkanı Selim Kaya, İl Halkla İlişkiler Başkanı Halil İbrahim İriş ve İl Sekreteri Faruk Yalçınkaya da yer aldı.

Kutlama kapsamında AFAD Planlama Şube Müdürü Tayfun Temur, Yönetim Hizmetler Şube Müdürü Serkan Gürel ve AFAD Gönüllü Lideri Şeyda Bozdağ da AA'ya ziyarette bulunarak çalışanların günlerini kutladı.

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AA / Gökhan Balcı - Son Dakika Haberleri

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