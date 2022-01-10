SİİRT (AA) - Siirt Cumhuriyet Başsavcısı Muhammed Yasin Başbay ve Adalet Komisyonu Başkanı Erhan Obut, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Anadolu Ajansı (AA) Siirt bürosunu ziyaret etti.

Başbay ve Obut, AA'nın başarılı çalışmalarını yakından takip ettiklerini belirterek, kurum çalışanlarının 10 Ocak Gazeteciler Günü'nü kutladı.

AA muhabirleri de ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, Başbay ve Obut'a teşekkür etti.

AA / Mehmet Niyazi Deniz - Son Dakika Haberleri

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