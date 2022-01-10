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10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü
AA / Mehmet Niyazi Deniz - Haberler | Güncel

Siirt Cumhuriyet Başsavcısı Muhammed Yasin Başbay ve Adalet Komisyonu Başkanı Erhan Obut, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Anadolu Ajansı (AA) Siirt bürosunu ziyaret etti.

SİİRT (AA) - Siirt Cumhuriyet Başsavcısı Muhammed Yasin Başbay ve Adalet Komisyonu Başkanı Erhan Obut, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Anadolu Ajansı (AA) Siirt bürosunu ziyaret etti.

Başbay ve Obut, AA'nın başarılı çalışmalarını yakından takip ettiklerini belirterek, kurum çalışanlarının 10 Ocak Gazeteciler Günü'nü kutladı.

AA muhabirleri de ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, Başbay ve Obut'a teşekkür etti.

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