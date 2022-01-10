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10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü
AA / Özgün Tiran - Haberler | Güncel

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Kırklareli Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Özgür Tiran ile Yeşilay Kırklareli Şube Başkanı Halil Yücel, Anadolu Ajansı Kırklareli Bürosunu ziyaret etti.

KIRKLARELİ (AA) - 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Kırklareli Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Özgür Tiran ile Yeşilay Kırklareli Şube Başkanı Halil Yücel, Anadolu Ajansı Kırklareli Bürosunu ziyaret etti.

Tiran, AA çalışanlarının Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Vali Osman Bilgin'in selamlarını ileten Tiran, AA'nın başarılı çalışmalarını yakından takip ettiklerini ifade etti.

Yücel de gazetecilerin kamuoyunu doğru bilgilendirmek için gece gündüz demeden çalıştıklarını dile getirdi.

Çalışmaları hakkında bilgi veren Yücel, desteklerinden dolayı AA çalışanlarına teşekkür etti.

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