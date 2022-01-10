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10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü
AA / Abdullah Doğan - Haberler | Güncel

Pancar Ekicileri Kooperatifleri Birliği (PANKOBİRLİK) Genel Başkanı ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Erkoyuncu, üreticiyi teşvik etmek amacıyla şubat ayında pancar bedellerini ödeyeceklerini söyledi.

KONYA (AA) - Pancar Ekicileri Kooperatifleri Birliği (PANKOBİRLİK) Genel Başkanı ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Erkoyuncu, üreticiyi teşvik etmek amacıyla şubat ayında pancar bedellerini ödeyeceklerini söyledi.

Erkoyuncu, Konya Şeker Merkez Kampüsü'nde düzenlenen programda, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Gazetecilerin zor şartlar altında büyük emekler ortaya koyduğunu ifade eden Erkoyuncu, sektöre ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

Erkoyuncu, pancar üretimin önemine işaret ederek, "Geçmişte pancar paraları nisanda ödeniyordu. Bu yıl üreticiyi teşvik etmek için şubat ayında pancar bedellerini ödeyeceğiz. Üreticimizi rahatlatmak görevimiz. Bu görevimizi yerine getirirken üretiminin devamlılığını da sağlayacağı." diye konuştu.

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AA / Abdullah Doğan - Son Dakika Haberleri

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