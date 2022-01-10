Ilgın Belediye Başkanı Yalçın Ertaş, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Başkan Ertaş mesajında, basının, kamuoyunu bilgilendirme, vatandaşlarla kurumlar arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine yardımcı olma, haber alma hakkını tarafsız, ilkeli ve sorumlu gazetecilik anlayışıyla yerine getirme gibi birçok önemli görevi üstlendiğini belirtti.

Görsel ve yazılı medyanın yanında sosyal medya olarak nitelenen anlık haberleşme ve bilgi paylaşım ağlarının etkinliğinin günden güne arttığına değinen Ertaş, şunları kaydetti:

"Bugünlerde, gazetecilerimizin üzerine düşen sorumluluk her zamankinden daha fazladır. Basın meslek ilkeleri doğrultusunda doğru ve tarafsız gazetecilik anlayışı çerçevesinde kamuoyunu aydınlatan, öncelikle şehrimizdeki değerli gazetecilerimiz olmak üzere tüm basın mensuplarımızın '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum. Meslek hayatlarında başarılar diliyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum."

AA / Havva Dereağzı - Son Dakika Haberleri

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