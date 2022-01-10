10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü
AA / Havva Dereağzı - Haberler | Güncel

Ilgın Belediye Başkanı Yalçın Ertaş, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ilgın Belediye Başkanı Yalçın Ertaş, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Başkan Ertaş mesajında, basının, kamuoyunu bilgilendirme, vatandaşlarla kurumlar arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine yardımcı olma, haber alma hakkını tarafsız, ilkeli ve sorumlu gazetecilik anlayışıyla yerine getirme gibi birçok önemli görevi üstlendiğini belirtti.

Görsel ve yazılı medyanın yanında sosyal medya olarak nitelenen anlık haberleşme ve bilgi paylaşım ağlarının etkinliğinin günden güne arttığına değinen Ertaş, şunları kaydetti:

"Bugünlerde, gazetecilerimizin üzerine düşen sorumluluk her zamankinden daha fazladır. Basın meslek ilkeleri doğrultusunda doğru ve tarafsız gazetecilik anlayışı çerçevesinde kamuoyunu aydınlatan, öncelikle şehrimizdeki değerli gazetecilerimiz olmak üzere tüm basın mensuplarımızın '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum. Meslek hayatlarında başarılar diliyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum."

Donan göl üzerinde futbol maçı

Donan göl üzerinde futbol maçı

 Son Dakika | Kazakistan'daki olaylarda gözaltına alınan kişi sayısı 8 bine yaklaştı

Son Dakika | Kazakistan'daki olaylarda gözaltına alınan kişi sayısı 8 bine yaklaştı

 Kazakistan'daki protestolarda 212 milyon dolarlık hasar tespit edildi (2)

Kazakistan'daki protestolarda 212 milyon dolarlık hasar tespit edildi (2)

AA / Havva Dereağzı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title